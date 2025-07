Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Tour de France 2025. En début d’étape, cinq coureurs prennent la bonne échappée du jour. À l’avant de la course, on retrouve Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team). Dans la première ascension du Mur de Bretagne, Costiou tente d’y aller en solitaire, avant d’être repris par le peloton.

#TDF2025 | 🔥 Quelle ambiance dans la côte de Mûr-de-Bretagne ! ⚡️ Ewen Costiou part seul, poussé par le public breton ! 📺 Suivez le Tour de France sur francetv : https://t.co/GWawLwuncM pic.twitter.com/KlTAUJoeCY — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2025

À 6 kilomètres de l’arrivée, dans une descente, plusieurs coureurs chutent violemment dont Guillaume Martin (Groupama-FDJ), Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) ou encore les coureurs de la Bahrain Victorious, Santiago Buitrago et Jack Haig, qui semblaient les plus touchés.

#TDF2025 | ⚠️ Violente chute à moins de 6km de l’arrivée ! Un petit groupe de coureurs est au sol, dont Almeida, Healy, Martin. 📺 Suivez le Tour de France sur francetv : https://t.co/GWawLwuncM pic.twitter.com/qgIiuKNKEU — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2025

Dès le pied de l’ascension finale de Mur de Bretagne, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), accélère, suivi de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Après un regroupement dans le dernier kilomètre, Tadej Pogačar s’impose au sprint au sommet de Mûr-de-Bretagne. Il devance Jonas Vingegaard et Oscar Onley (Picnic PostNL). Tadej Pogačar récupère le maillot jaune de leader.

🚴 #TDF2025 | 🇸🇮 Tadej Pogačar remporte la 7e étape ! Tadej Pogačar s’impose à Mûr-de-Bretagne après un finish surpuissant face à Jonas Vingegaard. 📺 Vélo Club en direct : https://t.co/GWawLwuncM pic.twitter.com/7roTR9lATj — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2025

Le classement de la 7ᵉ étape du Tour de France 2025

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Oscar Onley

Results powered by FirstCycling.com