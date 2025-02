À 38 ans et après 19 saisons chez les professionnels, Geraint Thomas va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2025.

Geraint Thomas dispute sa dernière saison chez les professionnels. Le coureur d’Ineos Grenadiers l’a annoncé ce lundi matin : il prendra sa retraite en fin d’année. Passé professionnel en 2007 chez Barloworld, le Gallois a porté les couleurs de l’équipe durant trois saisons avant de rejoindre son équipe de toujours : le Team Sky, devenu Ineos. C’est sous le maillot de l’équipe britannique qu’il a décroché ses 25 victoires, dont trois étapes du Tour de France ainsi que le classement général en 2018, Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie ou encore le Critérium du Dauphiné. Cette année, Geraint Thomas a déjà lancé sa saison sur le Tour Down Under. Il va disputer, cette semaine, le Tour d’Algarve et prendra ensuite la direction de Tirreno-Adriatico, du Tour de Catalogne ou encore du Tour de Romandie.

Thought it was time we made it official. Yes, this will be my last year in the peloton 🤝 It’s not been a bad run eh? Never in my wildest dreams did I imagine being a pro for 19 years. There’ll be lots of time to reflect but, before then, I’ve got some big races to prep for 👀 pic.twitter.com/7HTOBuEnXx

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) February 17, 2025