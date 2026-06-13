Victime d’une chute, le leader de la Netcompany Ineos Oscar Onley ne prendra pas le départ de la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Oscar Onley a chuté dans le final de la 6ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi. Le Britannique a chuté dans la courte mais technique descente de côte d’Héry-sur-Ugine. 3ème du classement général au départ de l’étape, Onley a tout de même franchi la ligne d’arrivée, à près de 30 minutes du vainqueur du jour, Maxim Van Gils. Le leader de la formation Netcompany Ineos s’est disloqué l’épaule s’est blessé aux jambes. Il ne prendra pas le départ de l’étape 7 ce samedi. L’équipe britannique perd donc Oscar Onley tandis que Kévin Vauqelin a réculé à la 15ème place du classement général après la première arrivée au sommet.