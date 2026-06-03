Fidèle au projet, Romain Grégoire prolonge son contrat jusqu’en 2028 avec la Groupama-FDJ United.

L’équipe Groupama-FDJ United a annoncé la prolongation de Romain Grégoire jusqu’en 2028. Arrivé en 2022 au sein de la straucture avec une première année dans la Conti, le Bisontin a rejoint l’équipe World Tour dès 2023, où il s’est rapidement imposé comme un leader. Par cet engagement renouvelé, Romain Grégoire témoigne de sa confiance dans le projet de l’équipe et compte bien atteindre ses objectifs.

Romain Grégoire :

« Ces deux années doivent me permettre de me rapprocher plus encore de mes deux objectifs: le titre de champion de France et une victoire d’étape sur le Tour de France. Je sais que je peux m’appuyer sur des gens de confiance au sein de l’équipe pour atteindre ces objectifs. Je sens que je progresse chaque année, que beaucoup de choses sont mises en place autour de moi. Je veux continuer sur cette pente ascendante et c’est ici que je le ferai au mieux. Je n’ai aucun doute que ces deux ans me permettront de nous porter collectivement au sommet. »

Philippe Mauduit :

« Romain est notre leader. Un coureur exigeant avec lui-même. En plus de qualités physiques de très haut niveau il a cette capacité rare de tirer tout un groupe vers le haut. C’est une belle marque de confiance pour l’ensemble de l’équipe Groupama-FDJ United qu’il ait choisi de poursuivre sa carrière jusqu’en 2028 avec nous. C’est un signal fort envoyé à nos effectifs, qui valide la qualité du travail mené ici. C’est un message également pour nos plus jeunes de La Conti, qui doit les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes en sachant que nous valorisons leur parcours et qu’ils ont toute leur place au sein de la World Tour pour s’épanouir et performer au plus haut niveau de leur sport. »