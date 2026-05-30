La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France pour les trois prochaines éditions.
Le 29 mai 2026, la SNCF a signé un accord de partenariat, d’une durée de trois ans, avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. La SNCF devient « fournisseur officiel » de la Grande Boucle pour les éditions 2026, 2027 et 2028. Dans le cadre de ce partenariat, la SNCF mettra pour la 1ère fois un TGV INOUI spécial à disposition des équipes et des coureurs du Tour de France pour leur permettre d’effectuer leur transfert des Alpes à la région parisienne, le samedi 25 juillet. Des expositions photos seront également organisées dans les gares « étapes » de Bordeaux, de Chambéry et de Dijon. SNCF Gares & Connexions organisera trois expositions culturelles dans les gares de :
- Bordeaux Saint-Jean (ville d’arrivée de la 7ème étape, le 10 juillet)
- Chambéry (ville de départ de la 17ème étape, le 22 juillet)
- Dijon (ville d’arrivée de la 4ème étape du Tour de France Femmes avec Zwift, le 4 août)
Présentées à partir de fin juin et jusqu’au 10 août, ces expositions permettront aux publics de ces gares de redécouvrir le Tour dans leur région en photographies, et mettront en lumière les points d’intérêts remarquables qui jalonneront les étapes. En parallèle, à l’occasion de la remontée des coureurs vers Paris pour la dernière étape du Tour, SNCF Voyageurs sera mobilisé pour assurer le transfert des coureurs et celui de leurs équipes en TGV INOUI. Ce train spécial, aux couleurs du partenariat avec le Tour, reliera les Alpes à la région parisienne, le 25 juillet 2026.