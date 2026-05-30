Le 29 mai 2026, la SNCF a signé un accord de partenariat, d’une durée de trois ans, avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. La SNCF devient « fournisseur officiel » de la Grande Boucle pour les éditions 2026, 2027 et 2028. Dans le cadre de ce partenariat, la SNCF mettra pour la 1ère fois un TGV INOUI spécial à disposition des équipes et des coureurs du Tour de France pour leur permettre d’effectuer leur transfert des Alpes à la région parisienne, le samedi 25 juillet. Des expositions photos seront également organisées dans les gares « étapes » de Bordeaux, de Chambéry et de Dijon. SNCF Gares & Connexions organisera trois expositions culturelles dans les gares de :