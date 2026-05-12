Après 32 ans d’existence, l’équipe masculine de St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 va disparaitre en 2027. Seule l’équipe femmes continera d’exister.

Dans un communiqué publié ce mardi, la formation St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 annonce qu’elle se concentrera, à partir de 2027, sur une unique équipe professionnelle : l’équipe femmes enregistrée cette saison en UCI Women’s ProTeam. Il y a 32 ans, l’équipe Pro Hommes Aubervilliers 93 voyait le jour. Cette formation « les p’tits gars d’Auber », portée par Stéphane Javalet durant 3 décennies, participera à cinq Tour de France. En 2022, les Femmes franchissaient le pas du professionnalisme et particpent depuis au Tour de France Femmes. L’équipe hommes, qui évolue au niveau Continental (troisième division professionnelle) va donc disparaitre l’année prochaine.

Depuis plus de 70 ans, le CM AUBERVILLIERS 93 Cyclisme est un acteur majeur du cyclisme français. Parmi les meilleures formations amateures dans les années 80 et 90, puis accédant au statut professionnel chez les hommes en 1994, et au statut professionnel chez les femmes en 2022, le club a évolué à tous les échelons du cyclisme. Dans un cyclisme professionnel en très grande mutation, il doit cependant s’adapter. Le cyclisme actuel élève chaque jour un peu plus son niveau d’exigence. Les succès d’hier ne sont plus possibles avec les données d’aujourd’hui. Ils semblent totalement hors d’atteinte à l’avenir sans une profonde mutation, précise l’équipe dans le communiqué.

Stephan Gaudry, Directeur Général de St Michel – PREFERENCE HOME – Auber 93 :

« Je suis profondément attaché à l’histoire de notre équipe, à notre club. Je suis arrivé ici en 1989 et j’ai connu, dans différents rôles, l’évolution de la structure et du cyclisme en général. J’ai conscience que la décision que nous prenons pour l’avenir est très forte de sens. Nous refermons un chapitre de plusieurs décennies qui nous a vu participer aux plus grandes courses du monde, remporter une étape du Tour ou encore avoir l’honneur de porter le maillot tricolore. Ce projet pour les années à venir, nous l’avons imaginé avec le total soutien de nos partenaires, privés comme publics. Notre aventure n’est pas terminée, elle continue comme nous l’avons toujours fait : avec courage, humilité et ambition. Recentrer l’activité de notre secteur Pro sur le cyclisme féminin va nous permettre d’aborder l’avenir avec des moyens supplémentaires, une énergie décuplée et des ambitions affirmées. »