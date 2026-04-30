Comme en 2025, Mathieu van der Poel sera au départ du Tour de France avant de disputer les championnats du monde de VTT.

Après la période des classiques, Mathieu van der Poel a dévoilé ses principaux objectifs pour la suite de la saison 2026 dans une interview accordée au quotidien espagnol AS. Commen en 2025, le leader d’Alpecin – Premier Tech sera au départ du Tour de France, où il tentera de remporter une nouvelle étape. L’an dernier, il avait levé les bras à Dunkerque avant de porter le maillot jaune quatre jours avant d’abandonner, souffrant d’une pneumonie. Après la Grande Boucle, Mathieu van der Poel prendra le dpéart des championnats du monde de VTT, ont lieu du 26 au 30 août 2026 à Val di Sole. Il tentera de devenir champion du monde en cross-country pour compléter sa collection, lui a déjà décroché le maillot arc en ciel en cyclo-cross, gravel et sur route.