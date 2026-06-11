L’équipe Visma | Lease a Bike portera un maillot orné de quinze dessins réalisés par des enfants sur le Tour de France Femmes.

L’équipe Visma | Lease a Bike a dévoilé sa campagne « Rêve comme une championne », une initiative destinée à inspirer les enfants à poursuivre leurs rêves de cyclisme. Cette campagne marque la participation de l’équipe féminine au Tour de France Femmes, qui se déroulera du 1er au 9 août 2026 et comprendra neuf étapes. Pendant le Tour de France Femmes, l’équipe féminine portera un maillot en édition spéciale orné de quinze dessins réalisés par des enfants, illustrant leurs rêves de cyclisme.

Du concours de dessin à la surprise

Dream Like a Champion 💭 During the Tour de France Femmes, the women’s team will wear a special edition jersey featuring fifteen drawings created by children, illustrating their cycling dreams.#dreamlikeachampion pic.twitter.com/BzNs0LMKzr — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) June 9, 2026

Avant le Tour, l’équipe Visma | Lease a Bike a organisé un concours de dessin où les enfants pouvaient exprimer leurs rêves de cyclisme sur papier à l’aide d’un modèle téléchargeable. Ce que les participantes ignoraient, c’est que les meilleurs dessins remporteraient non seulement des prix, mais seraient aussi portés par des cyclistes lors de la plus grande course cycliste féminine au monde. Des cyclistes de l’équipe ont rendu visite aux gagnantes pour leur remettre le maillot orné de leur dessin. L’un de ces moments exceptionnels a eu lieu à l’école primaire Het Spoor de Zeist, aux Pays-Bas, où Duco, sept ans, a reçu une visite surprise. La voiture de l’équipe est arrivée dans la cour de récréation, une cycliste est entrée dans la classe et a remis à Duco le maillot du Tour de France orné de son dessin. Un moment inoubliable pour tous les élèves de cette classe.

Jasper Saeijs, directeur marketing de l’équipe Visma | Lease a Bike :

« La réaction des enfants lorsqu’ils voient leur dessin sur le maillot de nos coureurs est éloquente. À cet instant, ils comprennent que leur rêve compte vraiment. C’est précisément ce que nous souhaitons accomplir avec cette campagne : donner à chaque enfant le sentiment d’avoir le droit de rêver et que les rêves peuvent parfois devenir réalité. Rêve comme une championne. »