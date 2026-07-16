Ancienne championne du monde de VTT, Kate Courtney rejoint la FDJ United-Suez avec effet immédiat.

L’équipe FDJ United-Suez a annoncé l’arrivée dans son effectif, avec effet immédiat et jusqu’en décembre 2028, de Kate Courtney, championne des Etats-Unis de cyclisme sur route 2026. Athlète complète et figure mondiale reconnue du VTT, Kate Courtney est originaire du comté de Marin, en Californie, haut lieu de sa discipline de prédilection. Diplômée de l’Université de Stanford en biologie, Kate s’est illustrée en devenant Championne de monde de VTT cross-country en 2018 et en remportant le classement général de la Coupe du monde UCI en 2019, sur la même discipline.

The choice was already set. Now, let’s make it happen ! pic.twitter.com/JEulQbPnXK — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) July 13, 2026

En 2025, Kate a remporté le titre de championne du monde de VTT cross-country marathon, illustrant l’étendue de ses facultés physiques sur de plus longues distances. Très récemment, Kate Courtney s’est lancée dans un des plus grands défis de sa carrière sportive en s’alignant sur sa première course sur route. Un pari totalement réussi puisqu’elle s’est imposée sur cette même course, à l’occasion de l’étape 4 du Tour de Feminin organisé en Tchéquie sur un tracé relevé. Le 26 juin dernier à Charleston aux Etats-Unis, elle a remporté son premier titre de championne nationale sur route, confirmant son talent pluridisciplinaire. Kate Courtney fera ses débuts sous le maillot de l’équipe à l’occasion de La Périgord Ladies, de la Picto-Charentaise et du Lloyds Tour of Britain Women.

Stephen Delcourt, manager général de la FDJ United-Suez :

« Kate est une athlète remarquable avec un profil particulièrement prometteur sur des efforts courts et difficiles. Nous aurons la chance de l’accompagner dans sa découverte du cyclisme européen. FDJ United-Suez a toujours eu cette vocation d’accueillir des athlètes épanouies dans d’autres disciplines que la route. C’est ce mélange d’univers et de cultures qui permet à notre équipe d’être tirée vers le haut, dans notre quête de la plus haute performance et dans notre ambition de laisser une empreinte dans le sport féminin. »

Kate Courtney :

« Il est difficile de mettre des mots sur ce que je vis actuellement car je ne m’attendais pas à pouvoir accéder aussi rapidement au niveau du World Tour. Je suis extrêmement motivée à l’idée de relever cet immense défi, afin de découvrir réellement de quoi je suis capable, en tant qu’athlète et que femme, dans ce dernier chapitre de ma carrière. Je suis profondément reconnaissante envers Stephen et l’ensemble de l’équipe d’avoir perçu mon potentiel et de m’offrir cette chance de poursuivre un rêve aussi ambitieux.

« Il est facile de constater, même de l’extérieur, que FDJ United-Suez est en train de construire quelque chose de vraiment exceptionnel. La façon dont l’équipe court — avec agressivité, audace et une confiance totale les unes envers les autres — m’a toujours inspirée en tant que supportrice. Et aujourd’hui, cela m’inspire encore davantage en tant que coureuse. J’ai le sentiment d’avoir trouvé l’environnement d’équipe que je recherchais depuis le début de ma carrière, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de commencer à apprendre, à progresser et à poursuivre l’un des objectifs les plus ambitieux de ma vie sportive. »