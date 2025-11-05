Après deux saisons sous le maillot de la Soudal Quick-Step, Luke Lamperti s’engage avec l’équipe EF Education-EasyPost.

Le coureur américain Luke Lamperti viendra renforcer l’effectif d’EF Education-EasyPost dès 2026. Pour sa troisième saison en WorldTour, le Californien compte déjà six victoires à son actif, dont une victoire d’étape cet été au Tour de République tchèque. Le coureur de 22 ans est monté sur le podium de courses d’un jour belges comme la Danilith Nokere Koers et la Bredene Koksijde Classic et rêve de remporter des monuments sous son nouveau maillot EF Education-EasyPost. Après deux saisons chez Soudal Quick-Step, Lamperti a signé pour une année au sein de l’équipe de Jonathan Vaughters.

Luke Lamperti :

« Je suis vraiment ravi de rejoindre l’équipe. Je connais déjà pas mal de gars et je suis impatient de rejoindre un bon groupe et de voir ce que les prochaines années me réservent. J’ai l’impression de rentrer à la maison. C’est une équipe américaine. Le cyclisme n’est évidemment pas très populaire aux États-Unis, alors c’est assez exceptionnel de pouvoir intégrer une équipe américaine WorldTour en tant que coureur américain. »

« Là où j’ai grandi, dans le comté de Sonoma, les routes sont tout simplement incroyables. Je suis tombé amoureux du vélo là-bas, du fait d’être dehors et de toujours chercher à m’améliorer. Avoir des objectifs m’a motivé. Tout est allé très vite et me voilà où je suis aujourd’hui. Ces trois années à Trinity, je suis passé professionnel et la transition s’est faite sans trop de difficultés. Dès mes premières courses, je me sentais déjà à l’aise. J’ai obtenu de bons résultats la première année, malgré quelques revers, mais la transition s’est globalement bien passée. J’ai vraiment apprécié ces deux dernières années. »