La formation TotalEnergies boucle son effectif 2026 en recrutant trois coureurs bretons en provenance d’Arkéa-B&B Hotels.

Dans un contexte particulier avec la fin de l’équipe Arkéa-B&B Hotels, Mathis Le Berre, Pierre Thierry et Thibault Guernalec quittent leur Bretagne natale pour rejoindre la TotalEnergies. Victime d’un accident, Thibault Guernalec manquera la préparation hivernale, sans que cela ne remette en cause le rôle qui lui est confié. Avec ces trois recrues complémentaires, le Team TotalEnergies boucle son effectif de 28 coureurs pour la saison 2026.

La B̷r̷e̷t̷a̷g̷n̷e̷ Vendée, ça vous gagne. Rencontres, essayages, optimisation… nos recrues prennent leurs marques au Manoir. ❤️‍🔥#AllezTotalEnergies ⚡ pic.twitter.com/RO6yq0HaZT — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) December 12, 2025

Mathis Le Berre :

« Je quitte une équipe touchée par une situation difficile, et je suis content de pouvoir poursuivre ma carrière dans l’équipe française historique qu’est le Team TotalEnergies. J’ai une pensée particulière pour les personnes laissées sur la touche dans ce contexte difficile que nous connaissons tous. C’est désormais une toute nouvelle aventure qui m’attend, avec de nouveaux coéquipiers et une nouvelle approche de la performance. J’ai à cœur de progresser et de montrer ce dont je suis capable sous mes nouvelles couleurs. Vivement janvier ! »

Thibault Guernalec :

« Ce changement de structure marque un tournant dans ma carrière. C’est la première fois que je quitte ma Bretagne natale pour rejoindre une nouvelle équipe, mais la motivation reste la même ! J’aurais aimé rejoindre mes coéquipiers à Calp pour le stage de préparation ; malheureusement, mon accident va compromettre le début de ma saison. Je remercie le staff médical et les entraîneurs du Team TotalEnergies pour leur prise en charge dans cette période difficile. Je suis déterminé à retrouver mon meilleur niveau dès que possible. »

Pierre Thierry :

« Le Team TotalEnergies est l’environnement idéal pour progresser. L’équipe a régulièrement montré qu’elle savait repérer les bons profils et en tirer le meilleur, tout en respectant leur rythme de progression. Je suis reconnaissant de la confiance que m’accorde la direction et j’espère m’inscrire dans ce projet sur le long terme. À moi de prouver que j’ai ma place et que mes qualités peuvent être utiles au collectif afin de le rendre encore plus fort. J’ai hâte de débuter sous mes nouvelles couleurs.