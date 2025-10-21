Après l’arrêt de la formation Arkéa-B&B Hotels, Ewen Costiou reste en World Tour et rejoint une autre équipe française.

Ewen Costiou s’est engagé avec la Groupama-FDJ pour les deux prochaines saisons (2026 et 2027). À 22 ans, le Breton Talentueux puncheur-grimpeur, Ewen Costiou a remporté le classement général du Tour du Limousin cette année. À 22 ans, Costiou avait rejoint l’équipe Arkéa-B&B Hotels en 2023, lors de ses débuts chez les professionnels.

Ewen Costiou :

« Je suis super content d’intégrer l’Équipe cycliste Groupama–FDJ. C’est une équipe qui m’a toujours attiré, depuis mes années de cadet et de junior. Je me souviens de Benoît Vaugrenard sur le bord des routes à l’époque, ça me faisait rêver. Aujourd’hui, sentir que l’équipe m’accorde sa confiance, c’est une vraie fierté. J’ai commencé le vélo à 15 ans, et ce que j’aime dans ce métier, c’est avant tout la compétition. Faire la course, c’est ce qui m’anime au quotidien depuis tout petit. J’ai un profil d’attaquant, j’aime être à l’offensive. En rejoignant Groupama–FDJ, j’arrive avec l’ambition d’aider l’équipe à gagner et de continuer à progresser dans un environnement exigeant et collectif ».

Philippe Mauduit :

« Ewen est un coureur qu’on observe depuis plusieurs années. Il a cette fraîcheur, cette forte envie de faire la course en engageant ses équipiers. C’est un attaquant dans l’âme, instinctif et travailleur. Ce qu’il a montré ces dernières saisons est très encourageant, et on sent qu’il a encore beaucoup de potentiel à exprimer. Chez nous, il trouvera un cadre où il pourra continuer à apprendre et à progresser. Il s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle dynamique que nous développons autour de Romain, Bastien, Thibaud, Brieuc, Clément. On a hâte de le voir à l’œuvre sous nos couleurs ».