5ᵉ du général et meilleur jeune de La Vuelta 2025, Matthew Riccitello va quitter Israel – Premier Tech pour rejoindre une équipe française.

Matthew Riccitello, cinquième du classement général et meilleur jeune, de la Vuelta qui s’est terminée ce dimanche à Madrid, rejoindra l’équipe Décathlon CMA CGM en 2026 pour les trois prochaines saisons. Le jeune grimpeur américain sera un atout majeur pour les courses par étapes et les classements généraux.

Bienvenue @MattRiccitello 💙 ✍️ 2⃣0⃣2⃣8⃣ 🎙️ « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre DECATHLON CMA CGM en 2026. J’admire l’ambition et la progression de l’équipe au cours des dernières années. Je souhaite continuer à progresser en tant que coureur sur les courses par… pic.twitter.com/me21QA0893 — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) September 15, 2025

Matthew Riccitello :