5ᵉ du général et meilleur jeune de La Vuelta 2025, Matthew Riccitello va quitter Israel – Premier Tech pour rejoindre une équipe française.
Matthew Riccitello, cinquième du classement général et meilleur jeune, de la Vuelta qui s’est terminée ce dimanche à Madrid, rejoindra l’équipe Décathlon CMA CGM en 2026 pour les trois prochaines saisons. Le jeune grimpeur américain sera un atout majeur pour les courses par étapes et les classements généraux.
Matthew Riccitello :
« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Décathlon CMA CGM en 2026. J’admire l’ambition et la progression de l’équipe au cours des dernières années. Je souhaite continuer à progresser en tant que coureur sur les courses par étapes et les grands tours. Je suis convaincu que cette équipe me poussera à atteindre mon plein potentiel. Je suis motivé à tirer le meilleur parti de ce nouveau chapitre et confiant que c’est le bon environnement pour continuer à grandir, à la fois comme coureur et comme personne. »
Sébastien Joly :
« Le profil de Matthew Riccitello nous intéresse depuis plusieurs saisons. C’est un excellent grimpeur, il l’a encore montré lors de la Vuelta avec une régularité sur trois semaines qui lui a permis d’aller chercher un très beau maillot blanc et une cinquième place au général. Nous pensons qu’il dispose d’une belle marge de progression. Matthew vient renforcer le groupe pour les courses par étapes et les classements généraux, c’est un véritable atout pour l’équipe. Après avoir renforcé notre pôle sprint, nous renforçons notre pôle montagne. »