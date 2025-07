Alors qu’AG2R s’apprête à quitter l’équipe après 28 ans de sponsoring, CMA CGM va devenir le nouveau partenaire titre de l’équipe cycliste Decathlon CMA CGM.

CMA CGM rejoint le peloton et devient co-namer de l’équipe cycliste Decathlon CMA CGM à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. À la suite de l’annonce de l’acquisition de l’équipe cycliste professionnelle par Decathlon à la fin de la saison 2025, un nouveau chapitre ambitieux s’ouvre. Le Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, rejoint Decathlon en tant que partenaire titre jusqu’à fin 2030. Une alliance française au service de la performance. Une énergie collective pour une ambition mondiale.

Une vision à long terme pour atteindre les sommets du cyclisme mondial

Decathlon et CMA CGM partagent la même ambition : renforcer leur engagement dans l’équipe cycliste et rivaliser avec les meilleures formations de l’UCI World Tour, en construisant un projet à long terme basé sur l’intégrité sportive et le développement des coureurs. Cette ambition reflète un engagement collectif à construire un projet international qui favorise l’émergence de nouveaux talents, investit dans la génération de demain et se renforce continuellement.

Les équipes de développement (12 coureurs de 7 nationalités) et junior (14 coureurs de 7 nationalités) sont ainsi au cœur de cette stratégie. Cela reflète la volonté de l’équipe de grandir de l’intérieur, de préparer les futurs champions et de façonner l’avenir du cyclisme avec détermination et passion. Unis par une même vision, Decathlon et CMA CGM vibreront à chaque course, déterminés à repousser les limites pour écrire ensemble, avec l’équipe cycliste, les grandes victoires de demain.

Javier López, Directeur général, Decathlon :

“Ce partenariat avec CMA CGM incarne nos valeurs humaines communes et notre engagement auprès des personnes. Ensemble, nous sommes déterminés à porter l’équipe au plus haut niveau du cyclisme, que cela soit pour atteindre l’excellence sportive, ou pour former les champions de demain. Guidés par l’esprit de dépassement de soi, le travail d’équipe et une conviction profonde que le sport est une force motrice, nous continuons à développer non seulement une équipe, mais aussi un projet gagnant. Un projet qui reflète notre vision du progrès collectif et contribue significativement à l’avenir du cyclisme. Nous sommes impatients d’écrire ce nouveau chapitre avec CMA CGM, avec passion, humilité et ambition.”

Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM :

“Je suis fier d’annoncer que notre Groupe devient sponsor de l’équipe cycliste « Decathlon CMA CGM ». Ce partenariat reflète ce que nous partageons avec Decathlon : un ancrage familial, une vision long terme et des valeurs d’audace, de dépassement et d’humilité. Aujourd’hui, nous rejoignons une grande histoire sportive et française, avec l’ambition de porter ensemble une équipe de haut niveau vers le sommet.”