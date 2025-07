Samuele Privitera est décédé tragiquement à 19 ans après une chute survenue lors de la 1ʳᵉ étape du Tour du Val d’Aoste.

À 19 ans seulement, le cycliste Samuele Privitera est décédé ce mercredi 16 juillet après avoir succombé à ses blessures. Victime d’une chute sur la 1ʳᵉ étape du Tour du Val d’Aoste, compétition espoirs, l’Italien avait été transporté à l’hôpital. Dans la soirée, Axel Merckx, propriétaire de l’équipe Hagens Berman Jayco a annoncé la terrible nouvelle dans un communiqué.

Hagens Berman Jayco Mourns The Loss of Samuele Priviterahttps://t.co/hX9Z4H3k4i pic.twitter.com/TQdtU7dtOC — Hagens Berman Jayco (@HBAxeon) July 16, 2025

Axel Merckx, propriétaire de Hagens Berman Jayco :

« C’est avec le cœur lourd que je vous annonce une nouvelle que personne dans notre communauté n’aurait jamais voulu entendre. Notre coureur, notre coéquipier et notre cher ami, Samuele Privitera, est décédé hier après la course du Giro du Val d’Aoste. Samuele était et sera toujours la vie et la personnalité de cette équipe. Cette équipe a toujours été une petite famille, et des moments comme celui-ci sont inimaginables. Il était irremplaçable. Sa joie, son esprit, sa gentillesse étaient toujours une lumière vive, quelle que soit la course où il se trouvait à ce moment-là ».

« Le perdre est une douleur indescriptible. Personnellement, j’ai du mal à exprimer ma tristesse, mais je suis profondément reconnaissant pour chaque moment partagé avec lui et pour la joie qu’il apportait à notre équipe chaque jour. Il aimait le vélo, il aimait la caméra, il aimait sourire, il aimait rire, mais par-dessus tout, il aimait sa famille et ses coéquipiers. Pensez à la famille et aux amis de Samuele et priez pour eux dans les jours à venir. Au nom de toute l’équipe de Hagens Berman Jayco, merci de votre soutien et d’honorer la mémoire de Samuele. Repose en paix, Samuele. Tu feras toujours partie de cette équipe ».