Les deux partenaires titres de l’équipe bretonne, Arkéa et B&B Hotels, vont se retirer à l’issue de la saison 2025.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’équipe Arkéa-B&B Hotels inique avoir été informée par ses deux partenaires titres du non-renouvellement de leurs contrats respectifs arrivant à échéance à la fin de la saison, au 31 décembre 2025. Dans un contexte financier exigeant pour le cyclisme, Emmanuel Hubert et ses équipes sont pleinement engagés dans une démarche active de recherche de nouveaux partenaires.

Le Crédit Mutuel Arkéa, via d’abord Fortuneo puis en son nom propre, a soutenu l’équipe pendant près de dix ans, une longévité et une fidélité rares dans le cyclisme professionnel d’aujourd’hui. Le groupe B&B Hotels a quant à lui joué un rôle décisif pour permettre à l’équipe de franchir un cap au cours des deux dernières années. Dans cette période de recherche de nouveaux partenaires, la structure et ses équipes sont plus que jamais déterminées à performer sur les différentes courses qui vont jalonner la saison, afin notamment de faire briller les couleurs du maillot Arkéa-B&B Hotels.

Emmanuel Hubert, manager général Arkéa et B&B Hotels :

« Je tiens à remercier ARKEA et B&B HOTELS pour leur présence à nos côtés. Une décennie pour ARKEA, ce qui nous a permis d’écrire de beaux chapitres ensemble, tandis que B&B HOTELS nous a donné l’occasion de changer de dimension à partir de 2024. ARKEA et B&B HOTELS ont été de très beaux partenaires qui nous ont permis de réaliser de très belles choses dans notre sport, au plus haut-niveau de celui-ci ».

« Nous avons véhiculé beaucoup de bonheur auprès de nos supporters bretons, mais pas que, puisque notre équipe rayonne sur le territoire français et international, comme ce fut encore le cas lors du récent Tour de Suisse. Restant dans une démarche constructive et optimiste, je travaille d’arrache-pied pour pérenniser l’avenir de l’équipe. C’est mon objectif de tous les instants. Je sais que rien n’est jamais acquis, mais je veux y croire. Je reste confiant dans notre projet et continue à le porter auprès de potentiels nouveaux partenaires qui sauront se retrouver dans l’ambition et les valeurs que nous portons ».