Mauvaise nouvelle pour la Visma | Lease a Bike. Victime d’une chute à l’entraînement, Christophe Laporte manquera le Tour de France 2026.

Christophe Laporte sera absent plusieurs semaines suite à une déchirure du quadriceps a indiqué l’équipe Visma | Lease a Bike. L’équip néerlandaise sera privée du Français pour une période indéterminée. Le champion d’Europe 2023 s’est déchiré le quadriceps après une chute à l’entraînement. Les examens médicaux ont révélé qu’il ne sera pas autorisé à s’entraîner dans les prochaines semaines afin de récupérer complètement de sa blessure. Par conséquent, il manquera également le Tour Auvergne-Rhône-Alpes et le Tour de France. Le Varois avait déjà manqué la Grande Boucle en 2025, après avoir contracté un virus.

Christophe Laporte :

« C’est évidemment une énorme déception. J’avais réalisé une belle campagne de classiques printanières et j’étais prêt à commencer ma préparation pour le Tour de France. J’attendais avec impatience les prochaines courses, et en particulier le Tour de France. Pour l’instant, je me concentre pleinement sur ma récupération afin de pouvoir revenir au plus vite. »