Arrivé en 2025, Clément Braz Afonso a prolongé son contrat jusqu’en 2028 au sein de la formation Groupama-FDJ United.

Arrivé au sein de l’Equipe cycliste Groupama-FDJ United en 2025, Clément Braz Afonso prolonge son aventure jusqu’en 2028. Equipier solide pour ses leaders, le natif de Brive-la-Gaillarde profitera de ces années supplémentaires pour continuer les progrès réalisés depuis son arrivée dans l’équipe. En 2025, pour sa première saison chez les professionnels, il a pris la 4ème place du Tour du Doubs ainsi qu’une 5ème place sur la 16ème étape de La Vuelta, son premier Grand Tour. Cette saison, il a déjà pris la 8ème place du Tour d’Andalousie avant de rentrer dans le top 20 sur les Strade Bianche et au classement général de Tirreno-Adriatico.

Clément Braz Afonso :

« Je prolonge l’aventure avec l’envie de continuer à grandir ligne après ligne. Cette équipe me fait progresser de façon constante, et c’est exactement ce que je cherche : être un coureur fiable, régulier, toujours là quand la course se joue. L’an dernier m’a fait passer un vrai cap : tenir en fin de course, exploiter mon potentiel, signer des résultats que je n’aurais jamais imaginés aussi tôt. Travailler pour mes leaders me porte, me libère de la pression et me rend plus fort chaque course. »

« Pour cette saison et les deux suivantes ? Rester moi-même, garder mes valeurs, continuer à créer du lien et à me nourrir du collectif. Les responsabilités viendront si je les mérite, je ne me prends pas la tête avec ça. Je ne cherche pas à gagner en responsabilité par des mots ou des promesses. Je ne veux pas vendre des rêves, je préfère les réaliser, avec le travail comme seule ligne directrice. J’avance avec curiosité, mon esprit scientifique hérité de ma formation d’ingénieur qui me pousse à comprendre comment se fabrique la performance. Et surtout avec l’envie d’aller plus loin, parce que je sais d’où je viens… mais pas jusqu’où je peux aller. »

Philippe Mauduit :

« La prolongation de Clément Braz Afonso fait partie de ces choses de la vie qui sont si évidentes qu’on ne se pose pas vraiment la question. Le mérite lui revient, par son travail auprès de ses leaders, son état d’esprit positif et ambitieux et ses résultats probants, qui se confirment en ce début de saison. Ces deux années sont la récompense de ce qu’il a fait depuis son arrivée mais nous savons qu’il ne se reposera pas là-dessus. Clement a de l’ambition et se donne les moyens de celles-ci. »

« Ce nouveau cycle doit lui permettre sportivement d’être au rendez-vous sur les plus grandes courses auprès de ses leaders mais aussi saisir sa chance quand elle se présentera pour lever les bras. Il a le talent, le potentiel et l’état d’esprit pour obtenir de très belles victoires. Dans la vie de groupe, Clément est également légitime à encadrer nos jeunes, leur transmettre sa hargne, son implication dans le travail et cette obsession de toujours donner son maximum. C’est une grande satisfaction de pouvoir compter sur lui sur les prochaines saisons. »