Au lendemain de sa victoire, Wout van Aert n’a pas pris le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi.

Wout van Aert quitte les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il ressent toujours une gêne importante au niveau du coude liée à la chute qu’il a subie la semaine dernière. Le Belge va rentrer en Belgique pour des examens médicaux complémentaires. Au lendemain de sa victoire au sprint sur la 5ème étape, Wout van Aert ne disputera pas les trois dernière étapes de montagne de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il est désormais attendu à Barcelone le 4 juillet, au départ du Tour de France 2026.