Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Après avoir repris les six échappés du jour, le Belge s’est imposé au sprint au Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes. Il devance Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) et Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Après un début de Tour Auvergne-Rhône-Alpes compliqué, Wout van Aert se rassure en décrochant sa deuxième victoire de la saison, deux mois après son sacre à Roubaix. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune avant les trois étapes de montagne.
WOUT VAN AERT S’IMPOSE ! Le Belge remporte la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes
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— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 11, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
- Wout van Aert
- Hugo Hofstetter
- Phil Bauhaus
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