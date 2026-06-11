Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Après avoir repris les six échappés du jour, le Belge s’est imposé au sprint au Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes. Il devance Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) et Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Après un début de Tour Auvergne-Rhône-Alpes compliqué, Wout van Aert se rassure en décrochant sa deuxième victoire de la saison, deux mois après son sacre à Roubaix. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune avant les trois étapes de montagne.

Le classement de la 5ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

  1. Wout van Aert
  2. Hugo Hofstetter
  3. Phil Bauhaus

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Crédit : ASO