Quinn Simmons (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Sur les routes vallonnées auvergnates, une belle échappée de douze coureurs se constitue. Derrière, plusieurs équipes roulent dans peloton en vue d’une arrivée au sprint mais les douze hommes résistent et vont se disputer la victoire au sprint. Quinn Simmons surgit et s’impose au sprint dans les rues de Montrond-les-Bains. Le champion des États-Unis décroche sa première victoire de la saison. Il devance Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Mattéo Vercher (TotalEnergies). Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) règle le sprint du peloton à la 11ème place, quelques longueurs derrière l’échappée. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune de leader.

QUINN SIMMONS TRIOMPHE ! L’échappée a résisté au retour du peloton et c’est l’Américain qui remporte la 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes Le #TourAuvergneRhôneAlpes est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/tIZVRCrspM — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 10, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Quinn Simmons Finn Fisher-Black Mattéo Vercher

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