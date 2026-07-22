Vous souhaitez commencer le cyclisme et êtes à la recherche d’un vélo de route en carbone de qualité ? Voici les meilleurs vélos de 2000 à 3000 €

La tranche 2000-3000 € est aujourd’hui l’une des plus intéressantes du marché du vélo de route. C’est le seuil à partir duquel on quitte le simple « vélo correct » pour entrer dans une machine pensée pour durer : cadre carbone abouti ou aluminium haut de gamme, freinage à disque hydraulique, transmission Shimano 105 ou SRAM Rival, et une géométrie qui permet de vraiment progresser, que ce soit sur les sorties du dimanche, les cyclosportives ou les premières compétitions.

Voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles dans ce budget, ainsi que les critères à connaître avant d’acheter.

Top 10 des meilleurs vélos de route pour un budget de 2000 à 3000 €

1. BMC Roadmachine Three

Cadre : Roadmachine Carbon

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : Roadmachine Carbon

Roues : PRD23, Tubetype, 23mm

Pneus : Vittoria Rubino V, tube only, 700×28 mm ou 700×32 mm

Poids : 9.0 kg

Prix : 2 199 €

Disponible sur Alltricks

BMC Roadmachine Three Vélo de Route BMC Roadmachine Three Shimano 105 12V 700 mm Gris 2026 2 199,99 € Découvrir le vélo

Notre avis : Disponible en promotion à 2 199 €, le BMC Roadmachine Three est un très bon modèle pour commencer le vélo. Le Shimano 105 RD-R7100 en 12-vitesses est un excellent groupe pour débuter. Le BMC Roadmachine Three est un vélo polyvalent à l’aise sur tous les terrains et au design réussi avec notamment l’intégration des cables dans le cintre. En revanche, avec ses 9 kg sur la balance, il n’est pas le meilleur modèle pour enchaîner les mètres de dénivelé positif ni pour rouler en montagne.

Les + : Vélo polyvalent au design élégant.

Les – : Le poids.

2. Van Rysel EDR CF

Cadre : EDR CF

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : 100% carbone

Roues : VR 35 en carbone

Pneus : Continental Grand Prix TR 700×28

Poids : 8.66 kg

Prix : 2 499.99 €

Disponible sur Decathlon

Vélo de route carbone Shimano 105 2x12v, EDR CF noir 2 499,99 € Découvrir le vélo

Notre avis : Equipé d’une transmission complète Shimano 105 12 vitesses comme la majorité des vélos dans cet article, le Van Rysel EDR CF de distingue avec ses roues carbones VR35 Lite, un modèle à la fois polyvalent et performant avec une hauteur de 35 mm. Plus légères et plus performantes que les roues en aluminium, Van Rysel propose un vélo à un très bon rapport qualité-prix, certainement l’un des meilleurs sur le marché à ce prix. Disponible en trois couleurs, le cadre reste plutôt simple et moins aérodynamique que certains de ses concurrents (comme le Trek Madone SL 5).

Nos + : Roues en carbone, excellent rapport qualité-prix.

Nos – : Cadre simple.

3. Trek Madone SL 5

Cadre : 500 Series OCLV Carbon

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : Madone Gen 8 carbone

Roues : Bontrager Paradigm SL 23 mm, Tubeless Ready

Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite 700×28 mm

Poids : 8.7 kg

Prix : 2 799,00 €

Disponible sur Materiel-Velo

Trek Madone SL 5 Vélo route Trek Madone SL 5 8e Gen Shimano 105 12v Paradigm 23 Gloss Crystal White/Matte Deep Smoke 2026 2 799,00 € Découvrir le vélo

Notre avis : Le nouveau Madone SL 8e génération est aussi bien à l’aise en montagne qu’en plaine. Le modèle offre la même technologie de course révolutionnaire que celle introduite sur le Madone SLR de 8e génération à un prix plus abordable grâce à un cadre carbone OCLV série 500 et un ensemble cintre et potence évasé en deux pièces. Avec ses 8,7 kg, c’est un vélo polyvalent disponible en quatre coloris à 2 799,00 €. Pour d’avantage de performance et pour réduire le poids, il faudrait opter pour une nouvelle paire de roues en carbone et avec des jantes plus hautes.

Nos + : Vélo polyvalent, différents coloris.

Nos – : Changer les roues pour améliorer les performances.

4. Cube Attain C:62 SLX

Cadre : C:62 Twin Mold Technology

Groupe : Shimano 105 Di2 R7150, 12-vitesses

Fourche : Cube CSL Race Disc, Full Carbon

Roues : Newmen Evolution SL R.35

Pneus : Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622, 700x30C

Poids : 8.4 kg

Prix : Dès 2400 € (selon les tailles)

Disponible sur Alltricks

Cube Attain C:62 SLX Vélo de Route Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 12V 700 mm Violet Lucid Lilac 2026 2 599,00 € Découvrir le vélo

Notre avis : Le Cube Attain C:62 SLX se distingue par sa transmission électronique Shimano 105 Di2 R7150, 12-vitesses. Cela signifie que les manettes du vélos sont connectées aux dérailleurs par bluetooth, pour un transmission plus rapide et efficace. Il n’y a donc pas de cable de dérailleur, contrairement aux groupes Shimano 105 traditionnels. Le Cube Attain est un vélo taillé pour l’endurance, avec un cadre qui privilégie le confort et ses roues Newmen Evolution SL R.35 en alu.

Les + : Vélo confortable, groupe électronique Shimano 105 Di2.

Les – : Roues en alu.

5. Scott Addict 50

Cadre : Addict HMF Carbon

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : Addict HMF Flatmount

Roues : Syncros RP2.0

Pneus : Schwalbe ONE Fold, 700x34C

Poids : 9.0 kg

Prix : Dès 2 261,00 €

Disponible sur My-velo

Scott Addict 50 Le Scott Addict 50 est fait pour avaler les kilomètres : un vélo de route carbone confortable, stable et efficace 2 599,00 € 2 261,00 € Découvrir le vélo

Notre avis : Le Scott Addict 50 est un modèle taillé pour l’endurance. À la fois élégant et efficace, le modèle est équipé du groupe Shimano 105 R7100, 12-vitesses et de roues Syncros RP2.0 en aluminium. En revanche, le vélo affiche un poids de 9 kg, soit l’un des modèles les plus lourds de notre sélection. Les trois coloris proposés sont simples mais réussis.

Les + : Modèle élégant disponible en trois coloris.

Les – : Le poids.

6. Cannondale SuperSix Evo 4

Cadre : SuperSix EVO Carbon

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : SuperSix EVO Carbon

Roues : Maddux 3.0

Pneus : Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700×25

Poids : Non renseigné

Prix : 2 605,00 € au lieu de 3 271,99 €

Notre avis : Le Cannondale SuperSix EVO 4 dépasse toutes les attentes dispose d’un cadre léger (915 g pour le cadre de 56 cm peint), rapide et aéro. C’est un vélo conçu pour rouler plus vite partout. Disponible en deux coloris et équipé du groupe Shimano 105 RD-R7100, 12-vitesses, il ne dispose pas de roues carbone mais de roues en aluminium Maddux 3.0, plus lourdes et moins efficaces que les roues carbone. Si vous souhaitez gagner en rendement, il faudra donc opter pour une nouvelle paire de roues.

Les + : Cadre à la fois aéro et léger.

Les – : Pas de données sur le poids total du vélo, roues en alu.

7. Lapierre Pulsium 6.0

Cadre : Lapierre, Carbone UD SL

Groupe : Shimano 105 Di2 R7150, 12-vitesses

Fourche : SuperSix EVO Carbon

Roues : DT Swiss, E1800 Spline 30 mm

Pneus : Schwalbe, One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE, 32-622

Poids : 8.8 kg

Prix : 2 649,00 €

Notre avis : La version Pulsium 6.0 2026 est équipée d’une transmission électronique Shimano 105 Di2 12 vitesses pour un passage de vitesse fluide et précis. Le cadre est taillé pour le confort et l’endurance avec une position plus haute sur le vélo pour les longues sorties. Bien que fiables, les roues DT Swiss, E1800 Spline 30 mm sont en alu et sont donc plus lourdes et moins efficaces que des roues en carbone. Le vélo est d’ailleurs pesé à 8,8 kg, plus lourd que ses conurrents directs. Disponible à 2 599 € au lieu de 3 399 €, le Lapierre Pulsium 6.0 reste un très bon vélo, proposé ici à un prix attractif.

Les + : Position plus haute et confortable, groupe électronique Shimano 105 Di2.

Les – : Le poids, roues en alu.

8. Canyon Ultimate CF 7

Cadre : Canyon Ultimate CF

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : Canyon FK0141 CF Disc

Roues : Newmen Advanced A.50 carbone

Pneus : Schwalbe One, 28mm

Poids : 8.14 kg

Prix : 2 799.99 €

Notre avis : Le Canyon Ultimate CF offre les mêmes performances élevées et la même maniabilité précise que le CF SLX et le CFR, grâce à une fibre de carbone plus accessible, ce qui fait de lui l’un des vélos au meilleur rapport qualité-prix du marché. Avec le groupe Shimano 105 RD-R7100, 12-vitesses et des roues Newmen Advanced A. de 50 mm en carbone, l’Ultimate CF affiche 8.14 kg sur la balance, soit le vélo le plus léger de notre sélection. Disponible en trois coloris réussis, il s’agit, du meilleur compromis pour les personnes recherchant un vélo de qualité pour moins de 3000 €.

Nos + : Roues en carbone, le poids, rapport qualité-prix.

Nos – : Délais de livraison pouvant être longs selon les disponibilités.

9. Origine Axxome GTO M2

Cadre : Axxome GTO

Groupe : Shimano 105 R7100, 12-vitesses

Fourche : Axxome III In Disc 12×100

Roues : Prymahl Orion A30

Pneus : Michelin Power Cup 28 TR Chambres à air

Poids : 8.249 kg

Prix : 2 636 €

Notre avis : L’Axxome GTO a été pensé pour les cyclistes privilégiant l’endurance. Modèle polyvalent, il est à l’aise sur tous les profils : en plaine comme en montagne. La marque française Origine se distingue avec son configurateur. Concrètement, vous avez la possibilité de confectionner votre vélo de A à Z en choisissant vos composants, votre couleur de cadre ou encore d’ajouter des accessoires. On retrouve la transmission Shimano 105 R7100, 12-vitesses, des roues Prymahl Orion A30 en aluminium mais légères et performantes. Le cadre de l’Axxome reste relativement simple pour un rapport qualité prix moins interessant que certains de ses rivaux.

Les + : Le configurateur.

Les – : Cadre simple, prix au-dessus de ses concurrents.

10. Focus Izalco Max 8.8

Cadre : MAX Carbon technology

Groupe : Shimano 105 Di2 R7150, 12-vitesses

Fourche : MAX Carbon

Roues : DT Swiss A 1800, alloy, rim height: 30 mm, width: 22-622

Pneus : Vittoria Zaffiro Evo, 28-622

Poids : 8.2 kg

Prix : 2 822,52 €

Notre avis : Le cadre du Focus Izalco Max 8.8 est très aérodynamique. Malgré tout, le cadre en taille M ne pèse que 865 g. Le vélo est équipé du groupe électronique Shimano 105 Di2 R7150, 12-vitesses, pour plus de précision et d’efficacité lors du passage de vitesses et de plateaux. Le vélo dispose des roues DT Swiss A 1800, un modèle réputé mais en aluminium. Le poids total du vélo est annoncé à 8,2 kg, soit l’un des plus légers présent dans cet article.

Les + : Vélo léger et aéro. Groupe électronique Shimano 105 Di2.

Les – : Roues en alu.

Comparatif des 10 meilleurs vélos de route entre 2000 et 3000 €

# Modèle Groupe Roues Poids Prix 1 BMC Roadmachine Three Shimano 105 R7100, 12v PRD23, alu 9,0 kg 2 199 € 2 Van Rysel EDR CF Shimano 105 R7100, 12v VR 35, carbone 8,66 kg 2 499,99 € 3 Trek Madone SL 5 Shimano 105 R7100, 12v Bontrager Paradigm SL, alu 8,7 kg 2 799,00 € 4 Cube Attain C:62 SLX Shimano 105 Di2 R7150, 12v Newmen Evolution SL R.35, alu 8,4 kg dès 2 400 € 5 Scott Addict 50 Shimano 105 R7100, 12v Syncros RP2.0, alu 9,0 kg dès 2 261,00 € 6 Cannondale SuperSix Evo 4 Shimano 105 R7100, 12v Maddux 3.0, alu non renseigné 2 589,99 € 7 Lapierre Pulsium 6.0 Shimano 105 Di2 R7150, 12v DT Swiss E1800 Spline, alu 8,8 kg 2 599,00 € 8 Canyon Ultimate CF 7 Shimano 105 R7100, 12v Newmen Advanced A.50, carbone 8,14 kg 2 799,99 € 9 Origine Axxome GTO M2 Shimano 105 R7100, 12v Prymahl Orion A30, alu 8,249 kg 2 636€ 10 Focus Izalco Max 8.8 Shimano 105 Di2 R7150, 12v DT Swiss A 1800, alu 8,2 kg 2 822,52 €

Ce que ce budget permet vraiment

Le marché a beaucoup évolué ces dernières saisons. Ce qui relevait autrefois du haut de gamme s’est démocratisé, et les vélos entre 2000 et 3000 € combinent désormais souvent cadre carbone, freinage à disque hydraulique et transmission Shimano 105 (mécanique ou Di2), avec une qualité de fabrication homogène.

Concrètement, à ce niveau de prix, vous pouvez viser :

Un cadre carbone monocoque , rigide latéralement pour la transmission de puissance et compliant pour le confort sur la durée.

Un freinage à disque hydraulique , devenu la norme quasi absolue sur cette gamme.

Une transmission Shimano 105 R7100 mécanique en 12 vitesses , voire une version électronique Di2 R7150 sur plusieurs modèles très bien positionnés.

Des roues en carbone sur certains modèles , un vrai plus en termes de poids et de performance par rapport aux roues aluminium encore présentes sur une partie de la sélection.

Une sélection vélo route pour le rapport qualité-prix

Chaque vélo de ce top 10 a été retenu parce qu’il offre, à son prix affiché, un niveau d’équipement qui n’a rien à envier à des gammes supérieures : cadre carbone, freinage à disque hydraulique et transmission Shimano 105 (mécanique ou Di2) sont systématiquement au rendez-vous.

Entre 2000 et 3000 €, il n’y a plus vraiment de mauvais choix parmi les grandes marques : cadre carbone, freins à disque hydrauliques et transmission Shimano 105 sont désormais la norme, mécanique ou électronique selon le budget. Le vrai critère de choix devient votre pratique et vos priorités (poids, confort ou budget serré) plus que la technique pure, puisque l’essentiel des standards de qualité est déjà acquis à ce niveau de prix.