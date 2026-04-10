Van Rysel dévoile sa nouvelle combinaison Airbag qui repose sur une technologie déjà éprouvée en MotoGP.

🇫🇷 Van Rysel takes airbag concept further with fully integrated skinsuit 📰 https://t.co/fUsF78lnMT 🎥 Van Rysel pic.twitter.com/A5L60sxaKe — Domestique (@Domestique___) April 10, 2026

Van Rysel dévoile Airbag, une combinaison intégrale airbag entièrement intégrée, conçue pour le cyclisme sur route. Cette innovation représente une avancée majeure pour la sécurité des cyclistes de haut niveau. Plus de 1 300 fractures ont été recensées en compétition professionnelle ces six dernières années, et le nombre de blessures ne cesse d’augmenter. Face à ce constat, le Projet Airbag témoigne de l’ambition de Van Rysel de contribuer à définir la nouvelle norme en matière de protection des cyclistes. Le système se déploie en 60 millisecondes et repose sur une technologie déjà éprouvée en MotoGP, où les systèmes d’airbag sont obligatoires en compétition et atteignent des taux de fiabilité extrêmement élevés.

Développé en partenariat avec inandmotion, spécialiste de la technologie airbag, le système Airbag est intégré directement à une combinaison de compétition, et non ajouté comme composant externe. Le projet n’est ni un accessoire externe, ni une sous-couche. Il s’agit d’une combinaison de compétition conçue dès le départ autour de la technologie airbag intégrée, afin de protéger les cyclistes dans les zones d’impact critiques tout en répondant aux exigences de performance de la compétition d’élite.

Jocelyn Bar, chef de produit chez Van Rysel :

« Ce que les casques représentaient il y a 20 ans, nous pensons que l’AIRBAG peut le représenter aujourd’hui. Mais désormais, nous ne nous contentons plus de protéger la tête ; nous devons protéger le plus de parties du corps possible »