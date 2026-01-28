Un partenariat fondé sur le dialogue continu entre l’entreprise et les athlètes, qui reflète la vision stratégique à l’origine de Super Record 13 : un projet né sur la route comme premier système 2×13 route au monde et progressivement développé en un écosystème complet comprenant aujourd’hui des configurations route, allroad et gravel, en versions 2x et 1x. Une architecture modulaire pensée pour répondre aux exigences du cyclisme moderne, en plaçant au cœur du projet précision, efficacité et haut niveau de performance.

La plateforme Super Record 13 offre une progression de rapports plus fluide, une gestion de la cadence plus efficace et une précision de changement constante même dans les conditions de course les plus exigeantes, tout en conservant les standards élevés d’ergonomie, de contrôle et de sécurité qui distinguent les groupes haut de gamme Campagnolo. Le package technique est complété par les roues Bora ULTRA WTO, disponibles en profils de 45 et 60 mm, réalisées en Handmade Ultra-Light Carbon et dotées du célèbre rayonnage G3 – une référence en matière de rigidité, d’efficacité et de transfert optimal de la puissance.