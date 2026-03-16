Développée par Pirelli, la technologie PAAS est la nouvelle base pour le développement des futurs pneus destinés aux vélos de route haute performance.

Dévoilée ce lundi 16 mars par Pirelli, la technologie PAAS (Pirelli Advanced Aerodynamic System) est une innovation brevetée qui sera intégrée à la prochaine génération de pneus Pirelli pour le cyclisme sur route, conçus pour offrir d’importantes améliorations en termes d’efficacité énergétique et de vitesse. Elle est le fruit d’un travail de recherche approfondie sur la relation entre la forme du pneu, la résistance aérodynamique et l’efficacité globale de l’ensemble pneu-roue-vélo. Cette innovation est née du savoir-faire avancé de Pirelli dans le domaine de l’aérodynamique des pneus automobiles.

Largeur du pneu, profil et aérodynamisme

À des vitesses moyennes et élevées caractéristiques du cyclisme moderne, des courses en ligne aux contre-la-montre, la résistance aérodynamique générée par le pneu influe considérablement sur les performances globales. Ce facteur est devenu d’autant plus crucial avec la tendance croissante à l’utilisation de pneus et de jantes de plus en plus larges, qui ont considérablement augmenté la face avant de la roue exposée au vent. Par conséquent, optimiser l’aérodynamisme du pneu permet d’améliorer l’efficacité aérodynamique de l’ensemble roue, avec un impact direct et mesurable sur les performances du cycliste. En effet, la roue agit comme un système intégré : si le flux d’air est perturbé par le pneu, le potentiel de la jante ne peut pas s’exprimer pleinement.

La technologie développée et brevetée par Pirelli intègre une géométrie de pneu spécialement conçue pour interagir efficacement avec le flux d’air. La variable clé est la position du point de largeur maximale du pneu par rapport à sa hauteur totale, une fois monté et gonflé sur la jante. Cette position résulte de rapports mathématiques et géométriques précis, étudiés à l’aide de logiciels de CFD (Computational Fluid Dynamics), les mêmes outils que ceux utilisés dans le secteur automobile pour optimiser les formes aérodynamiques. Les études menées par Pirelli ont mis en évidence l’existence d’une zone précise et unique où positionner le point de largeur maximale du pneu.

À cet emplacement, le flux d’air reste plaqué contre le flanc du pneu sans s’en détacher, ce qui réduit la formation de vortex et diminue la résistance aérodynamique. Le gain est mesurable sur un large éventail d’angles d’incidence du vent et à des vitesses moyennes à élevées, et ce sur de nombreux profils de jante, avec un avantage particulièrement notable en cas de vent latéral ou d’angles de lacet importants. Une autre caractéristique distinctive de l’innovation Pirelli est sa constance dans le temps : en plaçant le point de largeur maximale à cet endroit précis, l’efficacité aérodynamique demeure élevée même avec l’usure progressive du pneu.

Tests avancés et validation en soufflerie

La technologie PAAS est le résultat d’un programme complet de tests objectifs qui s’appuie directement sur les logiciels et le savoir-faire de Pirelli dans le domaine automobile. Les tests ont été réalisés grâce à des simulations CFD de haute précision, au moyen de modèles non stationnaires reproduisant fidèlement l’interaction flux d’air-pneu dans des conditions réelles d’utilisation. Le processus de développement a inclus 14 itérations dans la combinaison des paramètres aérodynamiques étudiés, permettant d’optimiser progressivement les géométries et de définir les derniers paramètres constitutifs du brevet.

Les résultats ont ensuite été validés au moyen d’une vaste campagne de tests en soufflerie : le programme de développement a inclus huit sessions dédiées exclusivement à Pirelli, menées dans quatre souffleries différentes. À celles-ci se sont ajoutées d’autres sessions réalisées avec des partenaires OE et des équipes professionnelles, afin de valider les performances aérodynamiques du système dans différentes configurations roue-pneu et dans des conditions d’utilisation réalistes. Les simulations ont analysé le comportement aérodynamique du pneu pour des angles d’incidence compris entre 0° et ±20°, correspondant aux conditions typiques rencontrées par un cycliste roulant à plus de 30 km/h.

À largeur nominale, largeur maximale et hauteur totale du pneu identiques, les géométries développées avec la technologie PAAS – c’est-à-dire les différentes déclinaisons du profil pour chaque dimension de pneu, dans des largeurs comprises entre 28 et 35 mm – présentent des réductions significatives de la résistance aérodynamique par rapport à des pneus à profil traditionnel, avec des diminutions moyennes pouvant dépasser 20 %.

Aucun compris sur les autres performances

L’enjeu technique pour Pirelli n’était pas seulement de rendre le pneu plus efficace sur le plan aérodynamique, mais de le faire sans compromettre d’autres aspects. La technologie PAAS constitue une solution aérodynamique qui ne supprime pas entièrement l’espace entre le flanc du pneu et la jante, tout en garantissant une transition progressive permettant au flux d’air de s’écouler sans turbulences. En préservant cet espace, on maintient la praticité d’utilisation du pneu, ainsi que sa facilité de montage et de démontage. Il en va de même pour d’autres paramètres fonctionnels et dynamiques du pneu, comme le poids ou la résistance au roulement, qui ne sont pas affectés par la technologie PAAS.