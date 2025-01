Pirelli est le nouveau partenaire de la formation Alpecin-Deceuninck et fournira des pneus pour la route, le VTT, mais aussi le Cyclo-cross.

Pirelli a signé un accord de partenariat jusqu’en 2029 avec l’équipe belge Alpecin-Deceuninck. La première course de la saison sera le Tour Down Under 2025 qui aura lieu en Australie et, à compter de cet événement, les vélos Canyon de l’équipe seront officiellement équipés de pneus Pirelli. Les produits Pirelli équiperont également les vélos de l’Alpecin-Deceuninck Development Team.

Lors des épreuves sur route, les athlètes disposeront des pneumatiques P ZERO RACE TLR RS, les tubeless ready Made in Italy, spécialement conçus pour la course, qui se trouvent à la pointe de la gamme Pirelli pour des performances de haut niveau. Pour les épreuves les plus exigeantes, telles que les Classiques du Nord ou les Strade Bianche, les coureurs pourront compter sur le P ZERO RACE TLR, un pneu polyvalent, et sur la famille de pneus CINTURATO Gravel pour les courses sur gravel. Enfin, pour les épreuves de cross-country olympique et de cross-country short track, Pirelli mettra à disposition sa gamme MTB SCORPION XC, disponible en différentes variantes et profils.

Samuele Bressan, Global Marketing Manager de Pirelli Cycling :

« Pirelli poursuit son développement dans le monde des compétitions cyclistes de haut niveau en s’associant à une autre formation du circuit World Tour : Alpecin-Deceuninck est une équipe de prestige qui nourrit de grandes ambitions et qui a été la première à transformer l’approche multidisciplinaire en une véritable philosophie d’équipe. Pour nous, c’est au moins aussi important que les résultats sportifs, car cela nous permet de développer le produit pour toutes les disciplines et avec des athlètes dotés d’une vaste sensibilité technique. De la route au tout-terrain, en passant par le Gravel et le MTB, nous collaborons avec les techniciens, les mécaniciens et tous les athlètes des équipes, quel que soit leur niveau, dans le but de leur offrir à eux, et par extension à tous les adeptes du cyclisme, des pneus toujours plus performants ».

« Ces pneus me plaisent beaucoup. J’ai pu les tester un peu ici en Espagne et leur adhérence est excellente, en particulier sur ces routes qui, notamment dans la matinée, peuvent être glissantes. J’ai toujours le sentiment d’avoir un contrôle total sur mon vélo, et c’est très agréable ».

Philip Roodhooft, directeur général Alpecin-Deceuninck :

« C’est une fierté pour nous de collaborer avec Pirelli. Notre département technique s’est montré très enthousiaste à la suite des premiers tests de pneus, un enthousiasme qui s’est ensuite confirmé chez les athlètes. Le principal élément était la qualité du produit, mais il est clair que la dimension mondiale de Pirelli et sa réputation de marque fiable ont également pesé dans notre décision. Nous avons la conviction que Pirelli peut non seulement nous aider à pérenniser les excellentes performances de ces dernières années, mais également contribuer à l’amélioration continue que nous nous efforçons quotidiennement d’atteindre ».