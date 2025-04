Colnago vient de dévoiler le V5Rs, le cadre le plus léger jamais produit par l’entreprise italienne et déjà utilisé par les équipes UAE.

Depuis plus de dix ans, la série V incarne l’esprit de compétition Colnago, donnant le ton dans les compétitions cyclistes les plus exigeantes. Depuis que les V4R ont dominé la scène avec les équipes UAE Team Emirates-XRG et ADQ, Colnago cherche sans relâche à améliorer ce qui semble parfait. Toute grande histoire mérite un nouveau chapitre, et le V5Rs est prêt à écrire de nouvelles pages de succès. Encore plus léger et aérodynamique, le V5Rs est le vélo de course sur route polyvalent par excellence.

Colnago a présenté, ce mercredi, la dernière évolution de la série V : le Colnago V5Rs, le vélo de course polyvalent par excellence. Fort du succès de son prédécesseur, le V4Rs, ce nouveau modèle peaufine sa formule gagnante. Des améliorations notables en termes de rapport poids/aérodynamisme et de maniabilité garantissent des performances optimales dans des environnements de course de plus en plus complexes.

Caractéristiques et innovations clés

Le kit cadre V5Rs (en taille 485) est 12,5 % plus léger que le V4Rs. Ce gain de poids a été obtenu grâce à l’association de nouvelles techniques de laminage et de fabrication. Colnago a notamment progressé dans les technologies de production et dans l’étude du laminage du carbone. Le défi, relevé avec succès, consistait à améliorer la précision du positionnement de chaque couche afin d’atteindre un objectif de poids ambitieux tout en conservant les propriétés de rigidité du vélo, tant appréciées par les cyclistes utilisant le V4R.

Nouvelles formes de tubes aérodynamiques améliorées

Le savoir-faire développé lors des études menées pour le Y1R a également été transféré à ce vélo léger et polyvalent. Ils ont d’abord été étudiés à l’aide du modèle CFD très précis développé par Colnago lors du processus de R&D du Y1R. La CFD (dynamique des fluides numérique) est une technologie utilisée pour simuler et analyser l’écoulement des fluides à l’aide de méthodes et d’algorithmes numériques.

Une fois les formes de tubes et de joints les plus prometteuses finalisées, des prototypes à l’échelle 1:1 ont été réalisés par impression 3D. Ils ont ensuite été entièrement assemblés comme des vélos de référence classiques et, enfin, testés en soufflerie lors de multiples séances d’essais. Les performances aérodynamiques du V5R sont comparables à celles de nombreux vélos aérodynamiques World Tour.

Rigidité en conditions réelles

La création de cadres plus légers et de profils de tubes plus aérodynamiques implique souvent un compromis en termes de rigidité. Dès le lancement du V4R, Colnago a considéré la rigidité en conditions réelles comme la seule mesure à prendre en compte pour mesurer la rigidité du cadre. Grâce à l’association de nouvelles techniques de laminage et de formes de joint optimisées, la rigidité du V5Rs est comparable à celle de son prédécesseur, le V4Rs, malgré son profil plus aérodynamique et son poids réduit.

Géométrie de course mise à jour

S’appuyant sur la géométrie éprouvée du V4Rs, validée lors des grandes courses du WorldTour, le V5Rs n’intègre que des modifications mineures pour le rendre légèrement plus agressif et efficace, tout en s’adaptant mieux aux positions de pilotage modernes. Le V5R est plus aérodynamique que son prédécesseur, comme le confirment des essais approfondis en soufflerie.

Comparé au V4R, le V5R nécessite 9 watts de moins pour maintenir une vitesse de 50 km/h en configuration de course réelle. Lors de tests réalisés sur un mannequin de course entièrement équipé, le V5R s’est avéré être une amélioration aérodynamique Les profils optimisés et la surface frontale réduite du V5R contribuent à réduire la traînée par rapport à son prédécesseur (à 50 km/h, 490 watts contre 499 watts).

Pour la saison 2025, Colnago a entièrement repensé sa gamme de vélos de course, intégrant désormais le V5R et le Y1R. Ces deux vélos offrent une maniabilité et une précision de pilotage sans compromis, conçus pour performer dans les conditions les plus exigeantes, comme les courses WorldTour.

Déjà présent en World Tour

Le V5Rs est le vélo polyvalent par excellence, respectant la limite de poids UCI grâce à des composants standards et aérodynamiques, tels que ceux utilisés par l’équipe Emirates-XRG des Émirats arabes unis. Grâce à un aérodynamisme amélioré et à une rigidité équilibrée, il surpasse son prédécesseur, déjà reconnu pour sa performance dans toutes les conditions, des pavés aux sprints en passant par les étapes de montagne.

Les deux vélos sont utilisés par les équipes WorldTour UAE, et les coureurs les choisissent en fonction des conditions de course et de leur style de pilotage personnel. Le dénivelé n’est plus le seul critère : le choix du vélo prend désormais en compte des éléments tels que la vitesse moyenne attendue, le vent, les conditions météorologiques et le rôle du coureur au sein de l’équipe.

Configuration et disponibilité

Le V5Rs est disponible en plusieurs configurations pour répondre aux besoins des cyclistes les plus divers. Les prix démarrent à 5 940 € pour le kit cadre, et les configurations complètes peuvent atteindre 16 500 €. Le kit cadre comprend : cadre, fourche, jeu de direction, axes traversants et tige de selle. Le V5Rs est déjà disponible dans les meilleurs magasins Colnago du monde.