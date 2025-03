Sur le circuit de Magny-Cours, Stefan Küng était au guidon du Wilier Supersonica SLR avec une livrée exclusive.

Le Supersonica SLR, née de la collaboration entre Wilier Triestina, Groupama-FDJ et Stefan Küng, a fait ses débuts dans un contre-la-montre par équipes avec l’équipe française, au départ du temple de la vitesse, Magny-Cours ce mardi lors de la 3ᵉ étape de Paris-Nice. Cette année, tous les coureurs de la formation utilisent le Supersonica SLR. Champion de Suisse de la discipline, Stefan Küng bénéficie d’une livrée exclusive.

Son jeu de couleurs, hommage à l’aérodynamisme, mélange le Red Velvet au Sparkling Silver. La personnalisation ne s’est pas limitée au cadre : grâce à la collaboration avec Miche, un graphique exclusif a été créé pour les roues Kleos RD Crono, conçues pour maximiser l’aérodynamisme, la stabilité et la vitesse, les roues Kleos RD SPX3, qui offrent un équilibre optimal entre légèreté et résistance, et le plateau X1 RD, caractérisé par une extrême légèreté et rigidité.