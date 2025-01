Stefan Küng, qui a assisté à chaque étape et participé à sa confection, roulera avec un Wilier Filante SLR peint sur mesure en 2025.

Le spécialiste du contre-la-montre Stefan Küng débutera la saison 2025 avec un Wilier Filante SLR peint sur mesure. Ce vélo a été conçu et construit avec sa participation directe, ce qui lui a permis de participer activement à chaque étape du processus de création et de production. Sa véritable curiosité et son vif intérêt pour tous les aspects de la fabrication d’un vélo, de la conception initiale à l’assemblage final, ont été évidents tout au long du processus.

Stefan Küng :

« Être curieux, suivre tout le processus de création de ce projet a été à la fois intéressant et incroyablement amusant. Après le Supersonica SLR, où mon apport était plus technique, j’ai eu la chance d’explorer un autre visage de l’industrie du vélo. Je vais certainement me démarquer et j’ai hâte de courir avec ! »

La nouvelle livrée arbore une palette de couleurs audacieuse, associant un blanc brossé à un rouge intense dans une combinaison chromatique saisissante et visuellement percutante. Le rouge vif attire instantanément l’attention, tandis que le blanc brillant et élégant ajoute une touche de sophistication intemporelle.