Prologo a dévoilé sa nouvelle selle de contre-la-montre, la PREDATOR 01TT, conçue en collaboration avec les meilleures équipes mondiales.

La PREDATOR 01TT est la nouvelle selle de contre-la-montre brevetée par Prologo et développée en collaboration avec les meilleures équipes du WorldTour et leurs spécialistes de la performance et de l’aérodynamique. Une selle intégrée révolutionnaire, développée avec des professionnels et testée en soufflerie pour être la plus rapide et la plus légère jamais conçue. Cette selle représente l’aboutissement d’un ambitieux et méticuleux processus de recherche et développement et de conception de 18 mois, qui a conduit l’entreprise italienne à créer un modèle extrêmement innovant. Compacte et performante, elle ne pèse que 135 grammes, répondant parfaitement aux besoins des équipes, des coureurs de contre-la-montre et des triathlètes en quête de vitesse et de puissance ultimes.

Dès le départ, le projet PREDATOR 01TT s’est distingué par son étroite collaboration avec les meilleures équipes mondiales : Ineos Grenadiers, UAE Team Emirates et Visma | Lease a Bike — et pour les précieux retours d’expérience des plus grands experts en aérodynamique. Après qu’un premier prototype ait accompagné Tadej Pogačar vers la victoire au Tour de France 2024, la version finale a déjà été utilisée en début de saison 2025 par les champions de Visma | Lease a Bike, dont Prologo est partenaire technique d’innovation.

Victorieuse dès ses débuts

La selle a rapidement brillé lors de victoires majeures, notamment le contre-la-montre individuel du Tour d’Algarve, remporté par Jonas Vingegaard fin février, et le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice, remporté par le Danois et ses coéquipiers mi-mars. Afin d’optimiser encore davantage l’aérodynamisme, la forme de la PREDATOR 01TT a été initialement développée à l’aide d’un logiciel de CFD (dynamique des fluides numérique), puis affinée par des essais en soufflerie, analysant l’interaction entre la selle, le vélo et le cycliste. Les ailerons latéraux élégants de la base dissimulent et protègent les rails et le collier de selle du flux d’air, tandis que la partie arrière, plus proéminente et effilée que la version précédente, canalise l’air « vicié » provenant du dos du cycliste dans un flux parallèle à la route, réduisant ainsi la traînée.

Le rail carbone révolutionnaire est en réalité une plaque entièrement intégrée, dotée d’une surface beaucoup plus large et plus plate que les rails traditionnels à section ronde ou ovale. Cette innovation brevetée assure un transfert de puissance maximal, améliore la maniabilité et renforce la connexion entre la tige de selle et le cycliste à chaque coup de pédale, permettant à l’athlète de ressentir le moindre retour du cadre. Le PREDATOR 01TT est également modulaire et conçu dans un souci de durabilité. La plaque intégrée et la base sont volontairement conçues pour être séparables, facilitant ainsi le remplacement, la réparation et le recyclage des composants en fin de vie.

Aérodynamisme et confort, alliés à la légèreté

La forme ergonomique de la selle, large de seulement 110 mm, favorise une rotation maximale du bassin, permettant aux coureurs d’atteindre et de maintenir une position extrêmement aérodynamique plus longtemps. La surface d’assise est dotée d’un rembourrage EVA renforcé pour un soutien optimal, tandis que la partie qui s’étend sur toute la longueur de la zone de contact, réduit les pics de pression sur les tissus mous pour un confort accru.

Malgré sa forme en V ultra-compacte (260 x 110 mm), la section rembourrée ne mesure que 170 mm de long, ce qui rend ses performances encore plus impressionnantes. La selle est proposée en deux versions, de mêmes dimensions, mais avec des largeurs de bec différentes. La version étroite présente un bec de 50 mm, tandis que la version large atteint 60 mm, offrant une plus grande surface de contact et donc un confort accru.

Spécifications techniques

La nouvelle PREDATOR 01TT est disponible sur le site www.prologo.it et bientôt chez certains revendeurs Prologo au prix catalogue de 1 250 €. La selle est livrée avec un collier de fixation spécial compatible avec une large gamme de tiges de selle disponibles sur le marché.

Dimensions : 260 x 110 mm

Forme : Plate

Poids (version étroite) : 135 grammes

Poids (version large) : 159 grammes