Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour d’Algarve 2025. Au terme de ce CLM final de 19,6 km entre Salir et l’Alto do Malhão (2,1 km à 9,3%), le Danois a signé le meilleur temps, en 28:25″, à plus de 41 km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Wout van Aert, qui a longtemps eu le meilleur temps, et Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Jonas Vingegaard remporte également le classement général de ce Tour d’Algarve. Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) complètent le podium final. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) prend la 4ᵉ place.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour d’Algarve 2025

