Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour d’Algarve. Après l’annulation de la 1ʳᵉ étape ce jeudi, les coureurs avaient rendez-vous avec les premiers reliefs et une arrivée au sommet de l’Alto Da Foia. Dans la petite descente menant au pied de cette ascension finale, quatre coureurs anticipent avec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Luca Vergalito (Alpecin-Deceuninck) et Jan Christen, qui attaque à plusieurs reprises sans faire la différence.

