Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour d’Algarve 2026. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 19,5 km autour de Vilamoura, le champion d’Italie de la discipline a signé le meilleur temps en 21:53″, à près de 53,5 km/h de moyenne. Il devance Juan Ayuso (Lidl-Trek), +06″, qui conforte son maillot jaune de leader. Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) complète le podium à 08″. Auteur d’un très bon contre-la-montre, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) prend la 4ème place à 13″. Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) est 6ème à 24″. Au classement général, Ayuso compte désormais 07″ d’avance sur Paul Seixas.

Le classement de la 3ème étape du Tour d’Algarve 2026
  1. Filippo Ganna
  2. Juan Ayuso
  3. Jakob Söderqvist

Crédit : Getty Images / Ineos Grenadiers