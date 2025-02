Wout van Aert va lancer sa saison 2025 sur route ce lundi 17 février, à l’occasion de la Clásica Jaén Paraiso Interior.

Comme l’année dernière, Wout van Aert participera le 17 février à la Clásica Jaén, une course connue pour ses nombreuses sections sur gravier en Espagne. En 2024, il avait joué de malchance sur cette course, victime d’une crevaison au plus mauvais moment. Cette année, le Belge compte bien prendre sa revanche, te lancer sa saison sur route de la meilleure des manières. Quelques jours plus tard, le Belge s’alignera sur la course par étapes portugaise, le Tour d’Algarve, où Vingegaard le rejoindra.

« L’année dernière, c’était la première fois que je participais à ces courses. Cela s’est avéré être une préparation parfaite pour le week-end d’ouverture flamand. J’ai terminé troisième du circuit Het Nieuwsblad et j’ai remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée d’inclure à nouveau la Clásica Jaén et la Tour d’Alagrve dans mon programme. Je pense que ce sont deux belles courses variées où je peux immédiatement me tester. Une course sur gravier fait toujours battre mon cœur un peu plus vite. »

« Le Tour d’Algarve a un peu de tout. Il y a quelques étapes où je vois des opportunités de jouer la victoire, mais l’objectif principal est de franchir une nouvelle étape dans ma préparation pour les grandes classiques du printemps. Bien sûr, nous viserons également la victoire au classement général avec Jonas. J’ai hâte de disputer mes premières courses sur route de la saison ».