Soudal Quick-Step, une hégémonie Belge en Algarve

Une présence ininterrompue et des victoires mémorables

Depuis 2007, l’équipe Soudal Quick-Step a marqué le Tour d’Algarve par sa constance et son palmarès impressionnant. Pour leur 18ème participation consécutive, ils reviennent avec une histoire riche de succès, incluant cinq victoires au classement général. Des coureurs comme Remco Evenepoel, Michal Kwiatkowski, Tony Martin et Stijn Devolder ont porté haut les couleurs de l’équipe sur les routes portugaises. Avec 24 étapes remportées depuis 2007, la formation belge s’affirme comme un acteur incontournable de la course.

Une ambition renouvelée pour 2024

Avec une troisième place au classement mondial en 2023, Soudal Quick-Step se positionne comme un sérieux prétendant pour la prochaine édition. Leurs performances passées en Algarve, alliées à un effectif talentueux, font d’eux des favoris incontestés pour le podium.

Caja Rural-Seguros RGA, l’équipe Espagnole au coeur Portugais

Une tradition de participation et de diversité

Caja Rural-Seguros RGA, meilleure ProTeam espagnole au classement mondial en 2023, incarne une tradition de diversité et d’engagement international. Avec des coureurs comme Iúri Leitão, l’équipe a toujours misé sur un mélange de talents nationaux et internationaux. Leur participation continue depuis 2011 en fait un pilier de la Volta ao Algarve, soulignant leur attachement aux courses portugaises.

Vers une 14ème participation consécutive

En 2024, Caja Rural-Seguros RGA prépare sa 14ème apparition consécutive au Tour d’Algarve. L’équipe, terminant 28ème au classement mondial en 2023, vise à renforcer sa présence et à surprendre sur le parcours exigeant de l’Algarve.

La Volta ao Algarve, un Rendez-vous de Prestige

Une Course ProSeries de Premier Plan

Considérée comme la meilleure course ProSeries en 2023, la Volta ao Algarve attire les équipes les plus prestigieuses du circuit. Pour cette 50ème édition, la liste des participants est étoffée : dix WorldTeams et trois ProTeams sont déjà confirmés. Avec des équipes comme Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, et UAE Team Emirates, la compétition promet d’être relevée. Cette course, au-delà de son aspect sportif, représente un moment clé du calendrier cycliste international, attirant les regards des passionnés et des professionnels du monde entier.

L’enthousiasme est bien là pour la Volta ao Algarve 2024. Entre les performances attendues de Soudal Quick-Step et Caja Rural-Seguros RGA et la qualité du peloton international, cette édition 2024 du Tour d’Algarve s’annonce comme un événement majeur du cyclisme.