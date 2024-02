Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 2ᵉ édition de la Figueira Champions Classic. Créée l’an dernier, cette épreuve a lieu quelques jours avant le Tour d’Algarve. À 55 kilomètres de l’arrivée, dans l’avant-dernière ascension du Rua Parque Florestal (2,3 km à 7,8%), la Soudal Quick-Step durcit le rythme et Remco Evenepoel passe à l’offensive sur le sommet. Le champion de Belgique creuse vite l’écart sur le peloton. Isaac Del Torro (UAE Team Emirates) tente de partir en contre, mais il est repris quelques kilomètres plus loin. Impressionnant pour sa course de reprise, Remco Evenepoel remporte la Figueira Champions Classic en solitaire avec 1:47″ d’avance sur les principaux favoris. Il devance Vito Braet (Intermarché-Wanty) et Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team).

Le classement de la Figueira Champions Classic