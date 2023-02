Le Britannique Tom Pidcock (Ineos) a remporté la quatrième étape du Tour d’Algarve entre Albufeira et l’ascension de l’Alto de Malhao, un col de 2,5km à 9,8% de moyenne. Pidcock a devancé de quelques mètres Joao Almeida (Portugal) et Ilan Van Wilder (Belgique), qui a franchi la ligne avec un retard de cinq secondes. Le Colombien Sergio Higuita et Jai Hindley complètent le top 5.

En prenant la tête de la course, Pidcock s’empare du maillot de leader, détenu jusqu’alors par le Danois Magnus Cort Nielsen. La dernière étape, un contre-la-montre plat de 25 kilomètres à Lagoa, sera donc décisive pour Pidcock, Van Wilder et Almeida, qui ne comptent respectivement que 5 et 7 secondes de retard sur le leader. Filippo Ganna et Tobias Foss, neuvième et dixième du classement général, pourraient également jouer les trouble-fêtes avec leurs temps de retard relativement faibles (31 et 32 secondes).

Tom Pidcock s’exprime suite à sa victoire

« C’est vraiment agréable de gagner enfin. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous n’avons pas été très bons à deux occasions où nous aurions pu gagner. Hier [vendredi], Filippo [Ganna] était fort et aurait pu gagner. Le deuxième jour, après le brillant travail que nous avons fait dans le dernier kilomètre, nous nous sommes compliqués à l’approche de la ligne d’arrivée et nous avons fini par être surpris. Aujourd’hui [samedi] était l’un des jours décisifs et nous devions nous assurer de faire les choses correctement », explique Pidcock.