Julian Alaphilippe fera ses débuts avec le maillot Tudor Pro Cycling à la Figueira Champions Classic au Portugal ce dimanche.

Après 11 saisons chez Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs de la formation Tudor Pro Cycling Team à l’occasion de la Figueira Champions Classic ce dimanche. Cette course, suivie du Tour d’Algarve la semaine prochaine, marque non seulement sa première compétition avec sa nouvelle équipe, mais aussi sa première course sur le sol portugais depuis son passage chez les pros en 2014. Pour peaufiner sa première avant-saison, le coureur français a passé deux semaines en stage d’altitude à Teide, à Tenerife, aux côtés de certains de ses nouveaux coéquipiers.

Julian Alaphilippe :

« Je suis très excité et motivé. Commencer la saison avec la nouvelle équipe est déjà spécial, mais être au départ d’une nouvelle course dans un nouveau pays pour moi rend cela encore plus significatif. Toutes ces « premières fois » me motivent vraiment, j’ai hâte d’y être. C’était la première fois à Tenerife, et tout s’est parfaitement passé. C’était une belle opportunité de nouer des liens avec l’équipe, les coureurs et le staff, et de s’entraîner dans un cadre incroyable. L’ambiance était fantastique et la préparation s’est très bien passée. Le parcours de demain est difficile. J’aime beaucoup le dernier circuit – les montées sont difficiles et contrôler la course ne sera pas facile, mais c’est bon pour nous : nous avons une équipe solide et espérons ramener un bon résultat à la maison ».