Après 11 saisons passées chez Quick-Step, Julian Alaphilippe va rejoindre la formation Tudor Pro Cycling Team en 2025.

C’est officiel, Julian Alaphilippe portera le maillot de l’équipe Tudor Pro Cycling Team en 2025. L’équipe suisse, qui évolue à l’échelon ProTour, a recruté le Français pour trois saisons. Après avoir porté le maillot de la Quick-Step depuis son passage chez les professionnels en 2014, Alaphilippe va découvrir une nouvelle équipe et un nouveau challenge dans sa carrière, à 32 ans. Il retrouvera notamment Marc Hirschi, qui l’a récemment battu sur la Clasica San Sebastian, et qui rejoindra également la formation Tudor en 2025.

Loulou or Juju, call him as you wish! But get ready to see @alafpolak1 with the TUD jersey from 2025 onwards.🤩 Read the news: https://t.co/JQuOEBswUs#TudorProCycling #BornToDare pic.twitter.com/tenxAegJok — Tudor Pro Cycling Team (@TudorProCycling) August 19, 2024

Julian Alaphilippe :

« Après plus de dix ans au sein de la même équipe, il était temps de changer. J’ai aimé le projet Tudor Pro Cycling dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et évoluer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? C’est le plus gros changement depuis le début de ma carrière. C’est la première fois que je roulerai dans une autre équipe et je pense que c’est bien de changer d’air après tant d’années. L’équipe me donne envie d’en faire partie. Je veux jouer mon rôle de leader, guider les jeunes, même si je ne suis pas encore très vieux (rires). Mais j’ai beaucoup d’expérience et cela peut être important pour les jeunes de l’équipe ».

« C’est une belle motivation d’apporter ce que je sais et ma façon d’être sur et en dehors du vélo. Cela me motive vraiment à gagner des courses et à me développer au plus haut niveau, tant personnellement qu’avec l’équipe. Je veux performer au plus haut niveau et voir le groupe évoluer. Je rêve de revenir un jour sur les routes du Tour de France avec l’équipe, mais les courses importantes comme les Classiques passent avant tout. C’est un grand changement, mais retrouver le chemin de la victoire avec l’équipe sera une grande satisfaction et j’espère que c’est le début de grandes choses ».

Fabian Cancellara :

« Nous sommes très heureux que Julian rejoigne l’équipe. C’est un coureur intelligent, mais aussi un bon gars, avec un bon sens de l’humour, du professionnalisme et une attitude audacieuse. Avoir Julian et Marc Hirschi comme deux leaders est une opportunité. Ils se soulageront mutuellement, mais se rendront également plus forts. Julian apporte du panache, Marc apporte de la fraîcheur. Tous deux peuvent gagner au plus haut niveau et incarneront notre esprit de course, ce qui nous fera assumer des responsabilités dans certaines des plus grandes courses ».