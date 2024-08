Après une saison sous les couleurs du CIC U Nantes Atlantique, Clément Braz Afonso va rejoindre la Groupama-FDJ en 2025.

Clément Braz Afonso va rejoindre le WorldTour en intégrant la Groupama-FDJ pour deux saisons à partir de 2025. Dédié depuis 2 ans à 100% au cyclisme après l’obtention de son diplôme d’ingénieur, le coureur de 24 ans s’est illustré cette saison sous les couleurs du CIC U Nantes Atlantique, où il a notamment terminé 8ᵉ du Tour du Doubs.

🚨 Clément Braz Afonso rejoindra nos rangs la saison prochaine ! 𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ! 𝑊𝑒 𝑐𝑎𝑛’𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠. 🤝 pic.twitter.com/4mpudNCxsp — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 13, 2024

Clément Braz Afonso :

« Je suis un grimpeur-puncheur et j’ai hâte d’épauler les leaders de l’équipe sur les terrains escarpés. C’est seulement la deuxième saison où je me consacre à 100% au vélo mais j’espère déjà apporter une valeur ajoutée. Jusqu’à début 2023 et l’obtention de mon diplôme, j’avais fait le choix de combiner ma pratique cycliste et mon Master en Mécanique & Ergonomie à l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard. J’ai choisi la Groupama-FDJ car j’ai été attiré par son Pôle Performance qui ne laisse jamais l’humain de côté tout en travaillant au service de la haute performance. Rejoindre l’équipe WorldTour est une grande fierté, mais ce n’est pas une finalité, c’est un tremplin pour aller chercher le meilleur de moi-même ».

Philippe Mauduit :

« Clément, en faisant le choix de donner la priorité à ses études d’ingénieur, est passé au travers les mailles du filet des nouvelles techniques de recrutement qui détectent les talents de plus en plus jeunes. C’est un coureur avec une progression régulière et un gros potentiel de développement. Sur les courses difficiles, on le retrouve systématiquement dans le Top10 ou Top15. C’est un bon grimpeur et nous espérons qu’il sera un fidèle équipier pour ses leaders en montagne. Mais nous restons ouverts, et son rôle pourrait évoluer en fonction de sa progression ».