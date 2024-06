« Le Verticale est un super vélo, surtout pour moi, car je suis grimpeur. Il est plus léger que le Filante SLR et réagit très bien lorsque la route commence à monter. Dès qu’on pédale, il réagit très bien, comme on l’a vu lors du Mercan’ Tour Classic, que j’ai gagné avec ce vélo, encore dans sa version prototype. Je pense que cela a joué un grand rôle dans la victoire de ce jour-là. Je l’ai roulé un peu avant la course, chez moi, et ça m’a tout de suite plu. Il a toutes les qualités d’un bon vélo, on le sent vraiment quand on se met en danseuse ou quand on accélère, et on a l’impression d’être propulsé vers l’avant. »

David Gaudu, Groupama-FDJ :

« On sent que le Verticale a été conçu pour répondre spécifiquement lorsque les dénivelés sont difficiles et qu’on se met en danseuse. Il vous rend exactement ce que vous lui donnez et vous vous sentez en contrôle total lors des descentes très techniques à grande vitesse : ce qui est très important, car un cycliste professionnel doit avoir pleinement confiance en son vélo ».