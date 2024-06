Colango vient de dévoiler le nouveau V4, un vélo de route polyvalent et plus accessible que le V4Rs.

Colnago vient de dévoiler, ce jeudi, son tout nouveau vélo de route : le V4. La série Colnago V est dédiée à la vitesse et à la performance pures. Du V1-R aux V4R actuels, ces modèles haut de gamme se caractérisent par une concentration totale sur les caractéristiques améliorant les performances : légèreté, rigidité et aérodynamisme. Ces vélos sont conçus pour un seul utilisateur spécifique : le coureur professionnel du World Tour. Le modèle actuel, les V4R, est utilisé par UAE Team Emirates et UAE Team ADQ.

Le Colnago V4 est un vélo polyvalent qui s’inscrit dans la veine du projet de développement V4Rs, le vélo construit pour gagner, accompagnant les grands succès de l’équipe UAE Emirates et de l’équipe UAE ADQ. Le Colnago V4 est un vélo polyvalent, un vélo extrêmement amusant à conduire et au design épuré et raffiné.

Disponible en Shimano Ultegra Di2, Shimano 105 Di2 et Sram Rival

Le cadre est une monocoque rigide, solide, réactive, et bénéficie des mêmes études R&D en carbone et aérodynamiques qui ont conduit à la réalisation des V4R. Les principales différences avec les V4R sont les couleurs et les configurations disponibles : Colnago V4 sera disponible avec Shimano Ultegra Di2, Shimano 105 Di2 et Sram Rival.

Le V4 est livré en standard avec la potence SR10 et vous pouvez choisir entre le guidon Deda Zero2 DCR ou le guidon Colnago R41. Les deux solutions vous permettent d’avoir un passage de câble intégré et de bénéficier du plus grand avantage aérodynamique. Le kit de cadre est cependant également compatible avec des solutions tierces. Le dégagement maximal des pneus du V4 est de 30 mm, le même que pour les V4R.

Le Colnago V4 sera disponible dans les configurations suivantes :