À l’occasion du Grand Départ du Tour de France 2024 à Florence, Colnago vient de dévoiler une édition spéciale du C68 au symbole de la Fleur-de-Lys.

Pour la première fois, le Tour de France s’élancera d’Italie. Florence, berceau de la Renaissance, accueillera le Grand Départ de la 111ᵉ édition. Colnago célèbre cet événement avec un vélo unique : le Colnago Fleur-de-Lys, une édition spéciale du Colnago C68 produite à 111 exemplaires numérotés. Ce vélo au symbole du lys, qui unit l’histoire de la ville de Dante Alighieri à la nation française. Deux nations centrales dans l’histoire de la culture européenne et mondiale. De Milan-San Remo à Paris-Roubaix, du Giro d’Italia au Tour de France. Colnago a interprété ce lien à travers un vélo, le C68 Fleur-de-Lys, qui présente la fleur de lys comme élément clé du design, le lys étant un symbole plein de signification pour Florence et pour la France.

Les éditions limitées Colnago sont désormais universellement reconnues et appréciées par les collectionneurs du monde entier. Le Colnago Fleur-de-Lys, disponible en seulement 111 exemplaires. Chaque vélo est numéroté individuellement, avec la preuve du numéro sur la fourche. En concertation avec ASO et UAE Team Emirates, Tadej Pogačar utilisera le Colnago Fleur-de-Lys numéro 1 sur 111 lors de la présentation de l’équipe (27 juin). Le trajet commencera à partir de la porte d’entrée du Palazzo Vecchio. Il sera ensuite mis aux enchères par Sotheby’s lors du Tour de France 2024 (les enchères débuteront le premier jour de repos et se termineront le deuxième jour de repos, courant pendant la deuxième semaine de course). L’édition limitée Colnago Fleur-de-Lys sera proposée au public au prix public conseillé de 23 000 € TTC.

Caractéristique du Colnago Fleur-de-Lys :