Look vient de présenter ne nouvelle version du 785 Huez, optimisée pour les cyclistes exigeants et pour les efforts prolongés en montagne.

Look Cycle a annoncé la dernière version de son populaire vélo de route 785 Huez, conçu pour les longues sorties en montagne. S’appuyant sur l’expertise étendue de Look en matière de fibre de carbone, le 785 Huez mis à jour est conçu pour répondre aux besoins des grimpeurs les plus exigeants. Il combine légèreté, réactivité et confort. Le modèle est disponible en quatre coloris : Grey Blue, Interference Red, Pro Team Black et Pro Team White.

Optimisation du poids et de l’efficacité

Le 785 Huez intègre des Nano-Tubes dans sa conception en carbone, un design spécifique réduisant l’épaisseur interne du tube pour économiser du poids tout en préservant les performances et la solidité du cadre dans des zones clés telles que les haubans, la douille de direction et le boîtier de pédalier. Avec une géométrie axée sur la performance, il offre aux cyclistes un transfert de puissance maximal lorsqu’ils se dressent sur les pédales, ainsi qu’une position optimisée pour grimper assis longtemps avec efficacité et confort.

Design intemporel et polyvalence

Le 785 Huez est un vélo polyvalent conçu pour de longues journées de vélo à explorer des ascensions emblématiques. Les ingénieurs de Look ont choisi des fibres de carbone haut-module et des tubes minces et arrondis spécifiquement construits pour chaque taille de cadre afin d’offrir un rapport rigidité-poids imbattable. Le cockpit intégré est conçu de manière ergonomique, tandis que le cadre permet le passage de pneus de 32 mm offrant aux cyclistes un comportement parfait pour affronter les routes et les conditions météorologiques de montagne.

Le 785 Huez est un vélo qui marie parfaitement les avancées technologiques avec la commodité pour l’utilisateur. Son design intemporel et élégant lui confère un aspect épuré et offre des performances exceptionnelles sur tous les terrains, renforçant ainsi l’adaptabilité globale du vélo. Bénéficiant d’un boîtier de pédalier T47, d’une tige de selle de 27,2 mm et d’axes traversant standards, le 785 Huez offre des performances et de la modularité, sans complexité inutile. La conception intégrée simplifie non seulement les processus d’assemblage et de maintenance du vélo, mais rend également le remplacement des pièces simple et rapide.

Romain Simon, chef de produit chez LOOK Cycle

« La dernière version du 785 Huez offre aux cyclistes passionnés des performances et un comportement taillés pour de longues journées en montagne. Il a été conçu pour des accélérations explosives dans la pente tout en offrant une expérience unique de confort et de polyvalence pour enchainer les cols. Avec la construction légère et rigide de son cadre en carbone, nous croyons que le 785 Huez permettra aux cyclistes passionnés d’atteindre leurs objectifs personnels en se mesurant aux plus grandes ascensions du monde du cyclisme. »

Caractéristiques du Look 785 Huez :