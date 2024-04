La version 2024 du Look 795 Blade RS marque une rupture nette avec ses prédécesseurs, aussi bien en termes de design que de philosophie. Le modèle a subi une refonte complète, démarrant de zéro après deux années de développement intensif, visant à repenser ce que signifie être un vélo de route aéro.

Look de retour en WorldTour avec ce Blade 795 RS

Le Look 795 Blade RS, introduit à l’été 2023, a été rapidement adopté par les professionnels du circuit UCI World Tour grâce à sa conception radicale axée sur la performance. Ce vélo se distingue par sa construction en fibres de carbone ultra-haut module, qui garantit un châssis à la fois léger et rigide. Sa géométrie et ses éléments de design optimisent l’aérodynamisme, avec une attention particulière portée sur les haubans, qui descendent bas sur le tube de selle pour un meilleur flux aérodynamique et une silhouette élégante.

On note aussi l’ensemble LOOK Combo Aero Carbon, le système de poste de pilotage a été redéfini pour permettre une configuration plus personnalisable tout en maintenant une esthétique minimaliste. Le guidon et la potence, bien que distincts, semblent former une seule pièce, ce qui optimise l’aérodynamisme et simplifie l’aspect visuel.

Le montage de notre modèle d’essai

Cadre : Carbone ultra-haut module, 905g en taille M

: Carbone ultra-haut module, 905g en taille M Fourche : 425g, conçue pour l’aérodynamisme et la rigidité

: 425g, conçue pour l’aérodynamisme et la rigidité Transmission : SRAM RED eTap AXS

: SRAM RED eTap AXS Roues : CORIMA 47 mm WS EVO TUBELESS

: CORIMA 47 mm WS EVO TUBELESS Pneumatique : CONTINENTAL GP 5000 TR 700×25 (Possibilité d’aller jusqu’à 32 de section)

: CONTINENTAL GP 5000 TR 700×25 (Possibilité d’aller jusqu’à 32 de section) Poste de pilotage: LOOK Combo Aero Carbon avec intégration totale des câbles.

Pour information, le support de GPS est spécifique Look, n’esperez donc pas installer un modèle que vous auriez déjà. Pour ceux qui s’interrogent sur le phare il s’agit du Ravemen FR160.Pour le GPS l’indétronable Garmin Edge 1040 solar est de la partie. Les pédales idéales à associer sont les nouvelles Look Keo Blade que Look a redessinées afin de réduire la traînée aérodynamique. Le gain constaté est de 2% par rapport à la version précédente.

Expérience sur Route

Lors de l’essai sur les routes vallonnées du sud de le France, le Look 795 Blade RS m’a immédiatement bluffé par son incroyable rigidité. La rigidité de la boîte de pédalier et de la douille de direction était palpable, permettant des accélérations fulgurantes sur le plat et des réponses immédiates en montée. C’est cette caractéristique qui souligne la nature compétitive du vélo, chaque relance après un virage ou une intersection s’effectuant avec une facilité déconcertante, comme si le vélo anticipait et amplifiait l’effort.

Précis et sécurisant

Cependant, en descente que le vélo a véritablement brillé, Tout d’abord très sécurisant, il s’est aussi montré très précis et stable. La confiance qu’il inspire dans les virages est remarquable, permettant d’aborder les descentes à des vitesses élevées sans jamais sentir de flottement ou d’instabilité. Les roues CORIMA, avec leur profil aérodynamique mais leur rigidité mesurée contribuent largement à cette stabilité, offrant une excellente adhérence et un retour d’information très précis du bitume.

Vif et rigide

En plus de ses capacités en montée et en descente, le 795 Blade RS se distingue aussi par sa gestion des transitions entre différentes surfaces de route. Sur les routes abimées légèrement irrégulières, les haubans bas et la géométrie du cadre travaillent de concert pour filtrer les vibrations, préservant ainsi le confort sans compromettre la réactivité. Cette capacité à conjuguer confort et performance devient un atout indéniable sur les longues sorties, où la fatigue se fait moins sentir grâce à une ergonomie bien pensée et à une distribution équilibrée du poids.

Points Positifs :

Rigidité et réactivité exceptionnelles

Intégration aérodynamique avancée

Options de personnalisation du poste de pilotage

Esthétique et finitions haut de gamme

Points Négatifs :

Le confort pourrait être amélioré, particulièrement sur les longs parcours

Le prix reste élevé, surtout pour les configurations haut de gamme

Options de couleur limitées selon les configurations

Conclusion

Le Look 795 Blade RS 2024 est un vélo de route taillé pour la compétition, qui exigera de ses utilisateurs une condition physique impeccable pour en tirer le meilleur parti. Malgré son prix élevé, il représente un excellent investissement pour les cyclistes cherchant à optimiser chaque détail de leur performance. Look continue de prouver que l’innovation et l’excellence en matière de conception sont toujours au cœur de leur stratégie. Ce vélo est conseillé pour ceux qui cherchent à exceller dans les compétitions de haut niveau et qui ne font pas de compromis sur la qualité et la performance.