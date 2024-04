Le Cannondale SuperSix Evo – Une Évolution Aérodynamique

Pour cette quatrième génération, le SuperSix Evo se réinvente avec un design axé sur l’aérodynamisme.

La construction du Cannondale SuperSix Evo Hi-MOD repose sur une sélection minutieuse de fibres de carbone, combinant des fibres à haute résistance et à haute rigidité. Ce procédé crée un cadre qui pèse seulement 810 g, tout en surpassant les standards de rigidité et de résistance à la fatigue. Sur le plan aérodynamique, le SuperSix Evo se distingue par une réduction de la traînée, économisant environ 12 watts à 45 km/h par rapport à son prédécesseur. Cette efficacité le place au-delà de nombreux concurrents, même dans la catégorie des vélos aérodynamiques, tout en affichant jusqu’à 1 kilo de moins sur la balance.

Cannondale a aussi opéré une refonte des lignes, rendant le cadre plus fluide et aérodynamique, notamment visible lorsque l’on observe le vélo de l’arrière. Les tests effectués en soufflerie par Cannondale révèlent que le nouveau SuperSix est supérieur à son prédécesseur et s’approche des performances du SystemSix, le modèle le plus aéro de la gamme.

La firme a également développé de nouveaux bidons et porte-bidons qui s’intègrent harmonieusement dans les lignes du cadre, avec des bidons oblongs pour améliorer l’aérodynamisme.

L’accent est mis sur des avancées techniques discrètes mais importantes. Le passage des cables a été revu, avec ces derniers passant désormais sur les côtés d’un pivot de fourche non plus rond mais triangulaire (Delta) et renforcé de Vectran. Cannondale adopte également un boîtier fileté BSA pour une simplicité accrue et un meilleur équilibre du poids. Le cockpit intègre tous les câbles.

Essai du Cannondale SuperSix Evo

Pour le montage du SuperSix EVO Hi-MOD 1, voici les composants clés du modèle testé :

Cadre: SuperSix EVO Hi-MOD Carbon, aérodynamique

Groupe: SRAM RED AXS, 12 vitesses, sans fil

Roues: HollowGram R-SL 50 en carbone

Pneus: Continental Grand Prix 5000, 700x25c

Poste de pilotage: Cannondale SystemBar R-One, aéro, en carbone

Selle: Prologo Dimension NACK NDR, rails en carbone

Tige de selle: Cannondale C1 Aero 40 Carbon

Réactivité et Performance en Montée

La montée est où le SuperSix Evo révèle pleinement son caractère. La rigidité du cadre est immédiatement perceptible, offrant une réponse dynamique à chaque coup de pédale. Cette rigidité se traduit par une sensation de propulsion, facilitant les ascensions même les plus exigeantes. La répartition équilibrée du poids et la géométrie du vélo contribuent à cette efficacité, permettant de maintenir un rythme soutenu sans pour autant sacrifier le confort.

Filtration des Vibrations et Confort

Le confort est un aspect crucial, particulièrement sur les longues distances ou sur des parcours avec des surfaces variées. Ici, le SuperSix Evo excelle grâce à son cadre qui absorbe efficacement les vibrations et les aspérités de la route. La tige de selle joue également un rôle important dans cette absorption, offrant une flexibilité qui réduit l’impact sur le cycliste. Cette combinaison de rigidité et de confort fait du SuperSix Evo un allié de choix pour les parcours longs et diversifiés et contribue à perpétuer le caractère polyvalent du Supersix.

Précision et Stabilité en Descente

La descente est un autre domaine où le SuperSix Evo brille. La stabilité est remarquable, même à haute vitesse ou dans des virages serrés. La confiance qu’inspire ce vélo est en partie due à sa géométrie bien pensée et à la qualité du montage, notamment les roues et les pneus ici équipé les très bonnes HollowGram R-SL 50 et des Continental Grand Prix 5000, 25c . La précision de la direction permet de négocier les courbes avec assurance, et la réactivité du cadre assure un contrôle total tout au long de la descente.

Dynamisme et Agilité Le SuperSix Evo se distingue également par son agilité. La réactivité du cadre et la légèreté du vélo permettent des accélérations rapides et des changements de direction aisés. Cette agilité se ressent particulièrement en relance ou lors de sprints, où le vélo répond immédiatement à l’effort fourni.

Conclusion de l’Essai En conclusion, le Cannondale SuperSix Evo est un vélo qui excelle tant dans les montées exigeantes que dans les descentes techniques. Sa combinaison de rigidité, de confort, de précision et d’agilité en fait un choix de prédilection pour les cyclistes à la recherche d’un vélo performant ET polyvalent.