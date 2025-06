Garmin vient de lancer le simulateur de pente Tacx Alpine qui fonctionne exclusivement avec les home trainers Tacx NEO 3M et 2T.

Garmin a annoncé, ce mardi, le lancement du Tacx Alpine, un simulateur de pente conçu pour relever ou abaisser l’avant du vélo pendant les entraînements en intérieur, afin de simuler les pentes et de recréer des sensations plus naturelles. Grâce à un design exclusif compatible avec les mouvements des home trainers intelligents Tacx NEO 2T et 3M, le Tacx Alpine offre une expérience d’entraînement encore plus immersive. Il est capable de reproduire des pentes allant jusqu’à 25 % et des descentes jusqu’à -10 %, tout en permettant de diriger virtuellement son vélo pour un réalisme optimal lors des sessions d’entraînement ou de courses virtuelles en intérieur.

Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin :

« Nous sommes ravis d’ajouter le Tacx Alpine à notre gamme d’équipements d’entraînement haut de gamme, pour offrir une expérience inédite de cyclisme en intérieur. Combiné aux home trainers intelligents NEO 2T et 3M, ce nouveau simulateur de pente permet de reproduire fidèlement les dénivelés pour un niveau d’immersion encore plus réaliste. Et avec les nombreuses vidéos répertoriant les plus beaux parcours à travers le monde dans l’application Tacx Training™, l’ensemble de l’écosystème Tacx donne vraiment l’impression d’y être ».

Passez au niveau supérieur

Cet appareil simule des pentes jusqu’à 25 % et des descentes jusqu’à -10 %, pour des sensations plus naturelles.

Son support de fourche dynamique permet de diriger virtuellement le vélo en temps réel en tournant simplement le guidon.

Sa base oscillante intégrée garantit un pédalage fluide, réactif et naturel.

Conçu pour offrir une grande stabilité, il est silencieux et confortable, que ce soit en danseuse dans les montées ou en position assise dans les descentes.

Ce simulateur s’intègre facilement à l’application Tacx Training sur smartphone ou tablette compatible pour suivre les séances des programmes d’entraînement, participer à des sessions GroupRides virtuelles, s’entraîner aux côtés de cyclistes professionnels du WorldTour ou encore découvrir des vidéos immersives des plus beaux itinéraires et sites à travers le monde.

L'inclinaison peut être ajustée manuellement à l'aide du panneau de commande intégré ou automatiquement en temps réel via des applications compatibles.

Une fois leur session terminée, les cyclistes peuvent consulter leurs données de performance, l'efficacité de l'entraînement et d'autres informations dans l'application Garmin Connect.

Prix et disponibilité

Le simulateur Tacx Alpine est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 1 099,99 €.