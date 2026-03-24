Pirelli lance le P Zero Race TLR SL-R, son pneu le plus rapide et aérodynamique qui intégre la technologie PAAS.

Pirelli présente le P Zero Race TLR SL-R, le pneu pour vélo de route le plus aérodynamique et le plus rapide jamais conçu au sein de la gamme P Zero Race dédiée à la course sur route. Il a été pensé et développé avec un objectif clair : atteindre une vitesse maximale sur route, en combinant aérodynamisme, rendement, maniabilité et adhérence. Le P Zero Race TLR SL-R est spécialement conçu pour toutes les situations qui requièrent une vitesse de pointe, qu’il s’agisse de contre-la-montre, de courses sur route ou simplement d’appuyer à fond sur la pédale lors de sorties dominicales. Ce nouveau pneu offre un équilibre exceptionnel entre aérodynamisme de pointe, confort et fluidité de roulement, légèreté structurelle, vitesse pure et adhérence fiable, même sur sol mouillé.

Développé et perfectionné grâce aux feedbacks techniques des équipes WorldTour partenaires de Pirelli – dont Alpecin-Premier Tech, Fenix-Premier Tech et Lidl-Trek – ainsi qu’à ceux des grandes marques de vélos avec lesquelles l’entreprise collabore, le P Zero Race TLR SL-R a déjà été utilisé en compétition. Le développement de ce nouveau pneu s’appuie sur le PAAS (Pirelli Advanced Aerodynamic System), une technologie brevetée, utilisée ici pour la première fois. Le PAAS remodèle la forme du pneu afin d’améliorer l’interaction avec la jante, de rendre le flux d’air plus régulier et de tirer pleinement parti de l’effet voilier (sailing effect) du système roue-pneu. Grâce à son profil particulier, la P Zero Race TLR SL-R contribue ainsi à réduire la résistance aérodynamique de la roue, avec un gain moyen pouvant atteindre 5 watts en cas de vent latéral, et pouvant aller jusqu’à 15 watts dans des conditions spécifiques.

Vitesse et maniabilité

Le concept de vitesse est également renforcé par les excellentes valeurs de rolling resistance, obtenues grâce à la nouvelle carcasse LiteCORE, qui permet une diminution supplémentaire de la résistance au roulement de 10 % par rapport au modèle le plus performant de la gamme Pirelli. La réduction de la résistance au roulement ne compromet en rien la maniabilité : la carcasse LiteCORE est la structure tubeless-ready la plus légère et la plus efficiente jamais développée par Pirelli pour ses pneus de route. Elle offre une réponse des plus réactives aux accélérations, ainsi qu’un contrôle précis du vélo, quelle que soit la situation. Il en résulte un pneu qui associe vitesse pure et maîtrise de conduite, à la fois rapide sur les sections les plus roulantes, tout en étant stable, précis et maniable.

Le P Zero Race TLR SL-R intègre le composé SmartEVO2 déjà présent sur le modèle RS et vainqueur de nombreuses courses, dont deux classiques prestigieuses comme Milan- Sanremo 2025 et Paris-Roubaix 2025 avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech). Ce composé haut de gamme contribue à offrir une adhérence et un contrôle optimales, tant sur sol sec que mouillé, élargissant ainsi les possibilités d’utilisation du pneu dans diverses conditions de chaussée. Ce nouveau pneu satisfait aux dernières normes ETRTO et a été spécifiquement optimisé pour les jantes modernes à large section, avec une largeur interne comprise entre 22 mm et 25 mm.

Disponibilité du Pirelli P Zero Race TLR SL-R

Compatible avec les jantes hookless, conformément aux limites de pression maximales indiquées, ce pneu est d’ores et déjà disponible dans les boutiques de cyclisme, dans les tailles 28-622 et 30-622, en version à flancs noirs et étiquette argentée, ainsi qu’en version jaune « Team Edition ». Après l’été, la gamme s’enrichira avec l’arrivée d’une version 32 mm.