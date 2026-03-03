Hutchinson bouscule les codes du cyclisme traditionnel en proposant désormais des versions 32 et 34 mm sur l’ensemble de la gamme Blackbird.

Hutchinson, un des premiers fabricants de pneus vélo au monde, redéfinit les standards de performance avec l’extension de sa gamme phare Blackbird. L’introduction de sections en 32 mm et 34 mm démontre des performances supérieures aux modèles plus étroits en termes de vitesse, de confort et d’adhérence. À mesure que le cyclisme évolue, la conviction que les pneus étroits gonflés à haute pression constituent le choix optimal pour la performance est de plus en plus remise en question par les athlètes professionnels et les pratiquants exigeants.

Un gain d’efficacité moyen d’au moins 5 %

Si le peloton professionnel a ouvert la voie à cette évolution, les consommateurs peuvent désormais bénéficier de la même technologie. Pour le fabricant français, il ne s’agissait pas seulement de répondre à une tendance du marché, mais de valider ces mouvements par des tests en laboratoire indépendant et par les retours des coureurs de haut niveau.Les données sont sans appel. Les tests effectués entre des pneus de 30 mm et 32mm, par ailleurs identiques, ont montré que ces derniers offrent un gain d’efficacité moyen d’au moins 5 %, tout en augmentant le confort et l’accroche.

Cela prouve enfin que confort et performance ne sont plus antinomiques lors du choix de pneus haute performance.Alors que le 28 mm est la norme actuelle, l’avenir se dessine vers des sections de 30mm et plus. Hutchinson estime que le pneu de 32 mm devrait être le choix privilégié des cyclistes axés sur la performance, tandis que le 34 mm devient la référence pour l’entraînement quotidien ou les courses sur routes dégradées et pavés.

Trois piliers techniques ont mené l’équipe Hutchinson à cette conclusion lors de ses recherches :

Résistance au roulement : À pression identique, l’empreinte au sol plus courte et plus ronde d’un pneu large réduit les frictions internes et la déformation de la carcasse, entraînant une plus faible résistance au roulement.

Adhérence et Stabilité : Une empreinte plus large offre un soutien latéral supérieur en virage, maintenant la zone de contact centrée sous la jante. Un avantage amplifié par les pressions plus basses autorisées par les sections larges.

Confort : Des seuils de pression plus bas permettent au pneu d’agir comme une suspension, maintenant l’élan vers l’avant en absorbant les imperfections de la route plutôt qu’en rebondissant dessus.

Qu’en est-il de l’aérodynamique : contrairement aux idées reçues, une section de pneu plus étroite ne garantit pas une meilleure performance aérodynamique. Celle-ci repose avant tout sur l’adéquation et la continuité de flux entre le pneu et la jante.

Martin Chuchu, chef de produit chez Hutchinson :

« L’industrie a longtemps cru que les pneus larges nuiraient à la performance. Nous voulions remettre cela en question. Avec les Blackbird en 32 mm et 34 mm, nous voulons démontrer précisément que cette vision est dépassée. Un pneu plus large est plus performant : il filtre les vibrations, offre de l’amorti et, surtout, apporte un niveau de stabilité que l’on ressent immédiatement, en particulier dans les virages à haute vitesse. Le changement peut surprendre au début, mais une fois qu’on y a goûté, il n’y a pas de retour en arrière possible. La largeur devient un avantage clair : plus stable, plus rapide et plus sûr ».

Ces nouvelles sections larges sont disponibles sur toute la gamme Blackbird, au même prix que les modèles plus étroits.

La Gamme Blackbird