Innovation et Performance: Le Challenger TLR

Hutchinson, le pionnier français de la technologie tubeless, a dévoilé son nouveau pneu, le Challenger TLR, conçu pour l’ultra endurance et l’entraînement, promettant une performance inégalée dans toutes les conditions météorologiques. Ce pneu route promet une durée de vie remarquable de 10 000 km, grâce à l’introduction de deux technologies révolutionnaires: HARDSHIELD™ et AIRSHIELD™.

Technologie HARDSHIELD™: Une Protection Supérieure

La technologie HARDSHIELD™, une innovation en matière de protection contre les crevaisons, est composée de deux couches distinctes, offrant une résistance aux crevaisons jamais vue sur un pneu de route de cette performance. Cette technologie a été testée dans les conditions les plus exigeantes, notamment lors de la Transcontinental Race, où elle a permis à trois coureurs de parcourir plus de 9 000 kilomètres sans crevaison.

Résistance aux crevaisons: jusqu’à 170 Newtons.

jusqu’à 170 Newtons. Flexibilité et confort: supérieurs.

supérieurs. Testée dans la Transcontinental Race: plus de 9 000 kilomètres sans crevaison.

Technologie AIRSHIELD™: Une Étanchéité Révolutionnaire

AIRSHIELD™, la seconde avancée technologique, élimine les problèmes de fuite d’air communs dans les montages tubeless. Cette technologie intègre deux composés d’étanchéité haute performance, assurant un environnement totalement étanche à l’air et permettant une utilisation sans liquide préventif.

Étanchéité haute performance: élimine les fuites d’air.

élimine les fuites d’air. Confort de pilotage: amélioré.

amélioré. Utilisation sans liquide préventif: possible.

Conception et Caractéristiques Techniques

Le Challenger TLR est construit sur une carcasse 3×127 TPI et utilise un nouveau Bi-Compound Endurance de Hutchinson. Il est disponible en trois tailles: 25, 28 et 32 mm, et ses prix débutent à 59,99€.

Carcasse: 3×127 TPI.

3×127 TPI. Tailles disponibles: 25, 28 et 32 mm.

25, 28 et 32 mm. Poids: 385g, 400g et 450g respectivement.

385g, 400g et 450g respectivement. Prix: à partir de 59,99€.

Un pneu pour tous les coureurs

Le Challenger TLR s’adresse à tous les coureurs recherchant un pneu fiable pour l’entraînement et les épreuves d’endurance, offrant une adhérence fiable, une faible résistance au roulement et une grande résistance à l’abrasion. Avec une bande de roulement centrale de 2,3 mm d’épaisseur, ce pneu domine sa catégorie en termes de durée de vie et de confort.

Le Challenger TLR de Hutchinson combine durabilité, confort et protection contre les crevaisons.